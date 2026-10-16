Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında Türkiye’ye gelen Kamboçya Başbakanı Hun Manet’i Dolmabahçe Ofisi’nde resmi törenle karşıladı. İki lider, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Manet, iki ülke arasında çerçeve askeri anlaşma imzalandığını açıklarken Erdoğan, Kamboçya’nın Gazze Barış Kurulu’na kurucu üye olarak katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye’ye gelen Kamboçya Başbakanı Hun Manet’i Dolmabahçe Ofisi’nde düzenlenen törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik görüşme! Türkiye ile Kamboçya arasında askeri anlaşma imzalandı

Karşılama töreninin ardından iki lider önce baş başa, ardından heyetler arası görüşmede bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik görüşme! Türkiye ile Kamboçya arasında askeri anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile ortak basın toplantısı düzenledi.

“KAMBOÇYA'YI ÖNEMLİ BİR ORTAĞIMIZ OLARAK GÖRÜYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle son yıllarda hızla gelişen ilişkilere sahip olduğumuz Kamboçya'yı Güneydoğu Asya bölgesinde önemli bir ortağımız olarak görüyorum. Başbakanla ikili ve heyetler arası görüşmelerde ilişkilerimizi etraflıca değerlendirdik. 2018’de dönemin başbakanı olarak ülkemizi ziyaret eden Hun Sen ile ticaretimizi 1 milyar dolara çıkarmayı kararlaştırmıştık. Bu hedefe ulaşmak için çabalarımız hâlâ devam ediyor. Başbakan ile ticaret ve yatırımların yanı sıra savunma sanayii, enerji, eğitim ve kültür alanlarındaki iş birliğimizi istişare ettik. Kamboçya’nın savunma sanayii ürünlerimize yönelik ilgisinden memnunuz. Bu alanda ciddi bir potansiyele sahibiz. Kendileriyle iş birliğimizi inşallah geliştireceğiz. Türkiye eğitim bursları programıyla Kamboçyalı öğrencilerin eğitimine destek oluyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik görüşme! Türkiye ile Kamboçya arasında askeri anlaşma imzalandı

GAZZE BARIŞ KURULU'NA KATILIMDAN MEMNUNİYET

Kamboçya ile ikili iş birliğinin küresel barış, istikrar ve refahın tesisine de hizmet ettiğini belirten Erdoğan, "Kamboçya'nın Gazze Barış Kurulu'na kurucu üye olarak katılması son derece memnuniyet vericidir. Kendilerinin Filistin’de iki devlet temelindeki çözüm çalışmalarına katkılarının süreceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik görüşme! Türkiye ile Kamboçya arasında askeri anlaşma imzalandı

SINIR İHTİLAFI İÇİN BARIŞÇIL ÇÖZÜM MESAJI

Kamboçya'nın Tayland ile yaşadığı sınır ihtilafına da değinen Erdoğan, "Kamboçya’nın Tayland ile yaşadığı sınır ihtilafının uluslararası hukuk temelinde diyalog ve barışçıl yollarla çözülmesini temenni ediyoruz. Yaşanan çatışmalardan etkilenen sivil halka destek olmayı sürdürüyoruz. Kamboçya makamlarıyla iş birliği içerisinde bugüne kadar 3 bini aşkın kişiye yardım ulaştırdık. İnsani yardımlarımıza devam edeceğiz. Başbakan Hun Manet'e ve kıymetli heyetine ülkemizi ziyaretleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Dost Kamboçya halkına da en kalbi selamlarımı gönderiyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik görüşme! Türkiye ile Kamboçya arasında askeri anlaşma imzalandı

ASKERÎ ÇERÇEVE ANLAŞMASI İMZALANDI

Kamboçya Başbakanı Manet ise, "Güzel İstanbul şehrine davet ettikleri ve güzel ve anlamlı görüşmeler için Sayın Erdoğan’a teşekkür etmek istiyorum. Türkiye’yi etkileyici kalkınması, stratejik iş birliği, küresel ve bölgesel meselelerdeki etkileyici rolü nedeniyle takdir ediyorum. Türkiye’nin Orta Doğu’da barış ve istikrarın tesisine yönelik proaktif katkıları övgüye değerdir. Siyasi ve savunma alanlarında iş birliğimize yönelik somut adımlar attık. Askeri Çerçeve Anlaşması imzalandı. Aynı zamanda ikili ticaretin geliştirilmesi ve yatırımların kolaylaştırılması konusunda mutabık kaldık. Bu görüşmenin köklü dostluğumuza yeni bir ivme kazandıracağına inanıyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik görüşme! Türkiye ile Kamboçya arasında askeri anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kamboçya Başbakanı Hun Manet'in huzurunda Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde imzalanan anlaşmaya, Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kamboçya adına Milli Savunma Bakan Yardımcısı Prak Sovanna imza koydu.

Törende, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, Türkiye'nin Punom Pen Büyükelçisi Mesut Özcan ile Kamboçya Başbakan Yardımcısı Hang Chuon Naron ve ilgili misafir bakanlar yer aldı.

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