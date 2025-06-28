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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümüne özel mesaj

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan, Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümüne özel mesaj
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Şanlı zaferlerle dolu 2 bin 234 yıllık bir tarihe sahip olan Türk Kara Kuvvetlerimizin kuruluş yıl dönümünü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Kara Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarını saygıyla selamlıyor, şehitlerimizi minnetle yad ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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