Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kılıçlı yemin törenine tepki: Bunlar ordudan temizlenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teğmenlerin yemin töreninde kılıç çekmesine tepki gösterdi. "Bu kılıçları kime çekiyorsunuz?" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerekli araştırmalar yapılıyor ve bunlar temizlenecek" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 21. İmam Hatipliler Kurultayı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada açıklamalarda bulundu.

Bazı teğmenlerin Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından kılıçla yemin etmesine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ordu milletindir. Siz kime kılıç çekiyorsunuz? Gerekli araştırmalar yapılıyor" dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler;

İmam Hatip camiasının çok değerli mensupları, sevgili hocalarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. İmam Hatip nesliyle tekrar bir araya gelmenin bahtiyarlığı içerisindeyim. Sizlerle beraber olmanın heyecanını yaşıyorum. Gönülleri buluşturan Rabbime sonsuz hamd ediyorum.

Türkiye'den ve dünyadan imam hatiplerin kurulması için varını yoğunu seferber etmiş nice güzel insanlar var. Rabbim onlardan razı olsun. 22 yılda ülkemizde çok hizmetler ürettik. Ülkemizi kat be kat büyüttük. Kırılmaz denen rekorları kırdık. Eğitimde, sağlıkta, ticarette, aklınıza gelebilecek her alanda Türkiye'nin itibarını artırdık. Bunların tamamı önemlidir. Bunların hiçbiri bizim mücadelemizin asış gayesi değildir. Şahsen benim için geçmişten bugüne kadar gelen tek bir sıfatım var, o da imam hatipli olmamdır.

Bana ömrüm boyunca yaptığım tek bir şeyi söyle deseler, tereddüt etmeden vereceğim tek cevap var. İmam hatiplerin önündeki sorunları kaldırmaktır. Tüm sıfatlar gelip geçer. İmam hatipleri kuranlar sadece 3-5 kişiydi. Şimdi görüyorum ki sel olduk, deniz olduk, hatta okyanus olduk. Sevgili imam hatipli kardeşim, sen varsın sen işte buradasın. Sen eskisinden daha çoksun. Sen varsan, şehadetleri dinin temeli olan ezan, yurdumuzun üstünde ebedi inleyecek, ebedi okunacak. Sen varsan, rengini şehitlerimizin kanından alan bayrağımız, nazlı nazlı dalgalanmaya devam edecek. Biz istikal marşımızın o ruhunu yaşattık. Korkmadık, al yıldızlığı al bayrağımızın itibarla dalgalanması için mücadele ettik. Yurdumuzu alçaklara uğratmamak için göğsümüzü siper ettik.

"İMAN KALEMİZİ KUŞATAMAYACAKTIR"

Bu ülkedeki her insan bizim göz bebeğimizdir. Biz okullar arasında ayrım yapmıyoruz. Bu ülkenin her okulu bizim için kıymetlidir. İmam hatipler her safhası mücadele ile dolu 1 asırlık mazisiyle direnişin ve dirilişin sembolüdür.

Bir vatanımız var, bir vatanımız hep var olsun diye biz varız. En başından itibaren mücadelemiz bunun içindir. Eğer bu topraklardan müslümanlığı, camiyi, Kur'an-ı Kerim'i çekip alırsanız, geride hiçbir şey kalmaz. Bu topraklar 2 asırdır saldırı altında. Ama şuna dikkat edin, en çok ta imanımıza saldırıyorlar. Şunu çok iyi biliyorlar, cami yoksa, Kur'an-ı Kerim yoksa, iman yoksa Türkiye yoktur. İmam Hatip mücadelesi bir Türkiye savunmasıdır. İmam hatip mücadelesi iman mücadelesidir. 100 yıl önce toplarıyla tüfekleriyle geldiler ama başaramadılar. Milletin iman dolu serhaddini aşamadılar. İçerden ve dışarıdan iman kalemizi kuşatmaya çalışıyorlar. Özellikle imanımızı hedef alıyorlar. Dün topraklarımızı nasıl işgal edemediyseler, bugün de iman kalemizi kuşatamayacaktır.

SOSYAL MEDYA İŞGAL SİLAHINA DÖNÜŞTÜ Sevgili gençler, medya ve sosyal medya. İşte bu kötü emeli olan ellerde birer işgal silahına dönüşmüştür. Aile kurumu dolayısıyla vatanımız bir saldırının altındadır. Tüm o içerikler sinsi bir ur gibi gençlerimizin imanını hedef almaktadır. İmanını yine en önde savunacaklar, yine sizler olacaksınız. HAMAS MÜSLÜMANLAR İÇİN DİRENİYOR Filistinliler daracık toprak parçalarına sıkıştırıldılar. Dün gencecik bir evladımızı Ayşenur Ezgi Eygi'yi alçakça katlettiler. İsrail Gazze'de durmayacak. Ramallah'ı da işgal ettikten sonra gözünü başka yerlere dikecek. Vatan topraklarımıza göz koyacaklar. Haritayla açık açık söylüyorlar. Biz onun için Hamas Müslümanlar için direniyor diyoruz. İsrail'in devlet terörünün karşısında durmak vatani, milli bir meseledir. İslam ülkeleri bir an önce uyanmalı ve işbirliğini artırmalıdır. İsrail'in devlet terörünün karşısında durmak bizim için milli bir vazifedir. Mısır'la, Suriye ile attığımız yeni adımlar büyüyen yayılmacılık hattını önlemek için bir önemlidir. Biz en başından itibaren bu çağrıyı yapıyoruz. Mısır'la başlattığımız yeni süreç, Gazze'nin Filistin'in hayrına olacaktır. Bölgedeki dostlarımızın sayısını artırmaya devam edeceğiz. Türk askerini, türk ordusunu tarihte zaferlere götüren hiç kuşkusuz göğsündeki imanıdır.

KILIÇLI YEMİN TÖRENİNE TEPKİ