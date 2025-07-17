İstanbul'un sıcakla imtihanı... Damacana da çare olmadı: Hava 40 derece, hissedilen 60 derece!

Yurdun büyük bölümünde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları zor anlar yaşatıyor. Uzmanlar, güneş çarpmasına karşı vatandaşlara uyarılarda bulunuyor. Aşırı sıcaklar sokak hayvanlarını da olumsuz etkiliyor. Megakent İstanbul'un en işlek bölgelerinden olan Taksim Meydanı'nda sıcaktan bunalan bir esnaf, kafasından aşağıya damacanayla su döktürerek serinlemeye çalışırken görüntülendi.

Megakent İstanbul'da son günlerde etkili olan aşırı sıcaklar vatandaşları bunaltıyor. Beyoğlu ilçesine bağlı Taksim Meydanı'nda vatandaşların sıcakla imtihanı objektiflere yansıdı. Kimisi şemsiyle gezerken, kimisi de gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti.

SÜS HAVUZUNDAN SU İÇTİLER

Sıcak hava hayvanları da olumsuz etkiledi. Kuşlar ve bir kedinin süs havuzundan su içtiği görüldü.

DAMACANAYLA SERİNLEMEK İSTEDİ

Taksim'de bir esnaf, serinlemek için kafasından aşağıya 19 litrelik damacanayla su döktürdü.

"BÖYLE SICAK GÖRMEDİM"

Sıcaktan bunalan esnaf, "Böyle bir sıcak görmedim. Şu anda 40 derece. Ama hissettiğimiz 60 derece" ifadelerini kullandı.