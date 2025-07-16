Ülke sıcaktan bunalırken onlar soba yakıyor... Şehir merkezine yarım saat mesafedeler

Kahramanmaraş'ın Ahır Dağı zirvesinde yaşayan aile görenleri şaşırtıyor. Yaz ortasında gece soğuklarına karşı soba yakmak zorunda olan anne Emine Demircik kışa kadar burada kalacaklarını söyledi.

Kahramanmaraş şehir merkezinde hava sıcaklığı 35 dereceye kadar çıkarken Ahır Dağı'ndaki yaylalarda soba yanıyor.

1900 rakımda, şehir merkezine 25 kilometre uzaklıktaki bölgede çadır kurarak hayvancılık yapan aile, gece saatlerinde yaşanan ani soğuklara karşı sobayla ısınıyor.

Yayla havasının etkili olduğu Ahır Dağı'nda, gündüz 30 dereceyi gören sıcaklıklar geceleri 10 derecenin altına düşüyor.

Bu yüzden çadırda yaşayan aile, bazı günler öğle sıcağında gölge ararken, gece ise soba başında ısınıyor.

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"ŞEHİR MERKEZİNE YARIM SAATTE BURADASINIZ"

Hayvancılıkla geçimlerini sağlayan aile, yaz boyunca keçi ve koyunlarını otlatarak süt, peynir ve yoğurt gibi ürünleri üretiyor. Ulaşımın güç olduğu bölgede temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan aile, kışa kadar dağda kalmayı sürdürecek.

Bölgede yaşayan Emine Demircik, "Herkes 40-50 derece sıcakta duramazken biz kış hayatı yaşıyoruz. Burada hayvancılıkla uğraşıyoruz. Yerin altında doğal buzdolabımız var ürünlerimizi orada muhafaza ediyoruz. Soba yaz günü güzel oluyor çayımızı sobamızda pişiriyoruz. Şehir merkezine yarım saatte buradasınız ama zirvede olduğumuz için soğuk oluyor. Yaz mevsiminde soba yakıyoruz" diye konuştu.