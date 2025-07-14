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Başkent yanıyor... Termometreler zirveyi gördü, çocuklar çeşmelere koştu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Başkent yanıyor... Termometreler zirveyi gördü, çocuklar çeşmelere koştu!
Ankara, Sıcak Hava, Çeşme, Şemsiye, Haber
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ankara’da termometreler 36 dereceyi aşınca vatandaşlar soluğu park ve gölgeliklerde aldı. Sıcaktan bunalan çocuklar çeşmelerde serinlerken, şemsiyeler güneşten korunmanın vazgeçilmezi oldu.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Ankara'da vatandaşlar serinlemek için park ve gölgelik alanlara yöneldi.

Termometrelerin 36 dereceyi aştığı kentte güneşten korunmak için şemsiyeler açıldı, yelpazelerle serinlemeye çalışıldı.

Başkent yanıyor... Termometreler zirveyi gördü, çocuklar çeşmelere koştu! - 1. Resim

ANKARA'DA YARIN YAĞIŞ BEKLENİYOR

Kentin simgesi Kuğulu Park'ta sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar, ağaçların gölgesindeki banklarda ya da kafelerde vakit geçirdi. Sıcaktan bunalan bazı çocuklar çeşmelerin başında su içip yüzlerini yıkadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Ankara'da yarın yer yer gök gürültülü sağanağın etkisiyle sıcaklık düşecek, ancak hava sıcaklığı perşembe gününden itibaren hissedilir derecede artacak.

Başkent yanıyor... Termometreler zirveyi gördü, çocuklar çeşmelere koştu! - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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