Sıcak daha da sıcak olacak! Meteoroloji bu hafta için uyardı: Güneş çarpmasın...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini paylaştı. Yurt genelinde bu hafta sıcaklıklarda artış bekleniyor. Uzmanlar sıcaklıkların 8 derece birden artacağına dikkat çekerek vatandaşları güneş çarpmasına karşı uyardı.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının iç kesimler başta olmak üzere yurt genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

DİKKAT! ÇOK DAHA SICAK OLACAK

Daha da artması beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ila 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları konusunda dikkatli olması gerekiyor. Meteoroloji, güneş çarpması riskine karşı da uyardı.

6 İL SERİNLEYECEK, SAĞANAK GELİYOR

Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki yağışların bir hafta daha aralıklarla devam edeceğini belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, "Özellikle Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde bir hafta boyunca aralıklarla gök gürültülü sağanak geçişleri var" dedi.

Salı ve çarşamba günü iç kesimlerde yerel yağışların görüleceğini belirten Çelik, "İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve batısında kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. Özellikle iç kesimlerde yağışla birlikte sıcaklıklar da birkaç derece azalacak" ifadelerini kullandı.

3 GÜN RÜZGARLI GEÇECEK

Çelik, Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgarın kuzeyli yönlerden üç gün boyunca kuvvetli eseceğini söyledi.

Yurt genelinde en yüksek sıcaklıkların Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 42 ila 44 derece arasında seyredeceğini aktaran Cengiz Çelik, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hafta ortasında sıcaklıklarda 3-4 derecelik düşüş yaşanacak. Hafta sonuna doğru ise sistem geçişiyle birlikte sıcaklıkların tekrar birkaç derece artması bekleniyor" diye konuştu.

GÜNEŞİN ALTINDA KALMAYIN!

Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve iç kesimlerde yaşayan vatandaşların, öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalmamaları gerektiğini vurgulayan Çelik, üç büyükşehre ilişkin hava durumu bilgilerini de paylaştı.

BÜYÜKŞEHİRLERDE HAVA DURUMU

Ankara'da havanın parçalı bulutlu olacağını, salı günü yerel gök gürültülü sağanak beklendiğini belirten Çelik, İstanbul ve İzmir'de ise hafta boyunca parçalı bulutlu havanın etkili olacağını ifade etti.

Çelik, sıcaklıkların Ankara'da 35 ila 37, İstanbul'da 32 ila 33, İzmir'de ise 34 ila 36 derece arasında seyredeceğini söyledi.