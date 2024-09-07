İsrail'in katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi'nin Aydın'daki evine Türk bayrağı asıldı! Amcası kahreden detayı anlattı

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan dedesinin evine Türk bayrakları asıldı. Eygi'nin amcası, yeğeninin 15 gün önce Türkiye'de olduğunu ve Filistin'e gideceğini kendilerine söylemediğini açıkladı.

Filistin haber ajansı WAFA, işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentinde yerleşim yerlerinin genişletilmesine karşı düzenlenen protestoya katılan 26 yaşındaki Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, İsrail askerleri tarafından gerçek mermi ile başından vurulduğunu duyurdu.

EYGİ'NİN DEDESİNE ACI HABER VERİLEMEDİ

Eygi'nin Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan dedesinin evine Türk bayrakları asıldı. Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerinin ateş açması sonucu hayatını kaybetmesi, yakınlarının yaşadığı Aydın'ın Didim ilçesinde üzüntüyle karşılandı. Acı haberi dün alan yakınları, Eygi'nin 96 yaşındaki dedesi Şerif Eygi'nin evine geldi, taziyeleri kabul etti. Sağlığının olumsuz etkilenmesinden endişe etmeleri nedeniyle dede Eygi'ye acı haberi henüz vermeyen aile üyeleri, bu nedenle taziye çadırı kurmadı.

15 GÜN ÖNCE TÜRKİYE'DEYMİŞ

Evin bulunduğu binaya Türk bayrakları asan Ayşenur Ezgi Eygi'nin amcası Yılmaz Eygi, açıklama yaptı. Kardeşi ve ailesinin 25 yıl önce ABD'ye taşındığını, Ayşenur'un o dönem henüz 1 yaşında olduğunu anlatan Eygi, yeğeninin akraba ziyaretleri için sık sık memleketine geldiğini anlattı.

Yeğeninin en son 15 gün önce kendilerini Didim'de ziyaret ettiğini, Muğla ve Antalya'daki akrabalarına da gittikten sonra İstanbul'a döndüğünü aktaran Eygi, "Oradan da BM toplantısı için Ürdün'e geçeceğini söyledi. Filistin'e geçeceğini bize söylemedi. Belki de karşı çıkacağız diye söylemedi." dedi.

Yeğeninin dünyanın dört bir yanındaki zulümlere duyarlı bir insan olduğunu anlatan Eygi, şöyle konuştu: "O bizden çok çok farklı düşünen birisiydi insanlık açısından. Sadece burası değil geçmiş dönemde Myanmar'a da gitti orada Arakan'daki Müslümanlara yapılan katliam için. Geçen İtalya'ya gitti oradaki mülteciler için. Nerede bir ihtiyaç varsa oraya gönüllü olarak gidiyordu."

Eygi, yeğeninin ABD'de üniversiteden mezun olurken de Filistin bayrağı açtığını, akademik kariyer düşündüğünü ve BM'nin tüm toplantılarına da katıldığını ifade etti. Kardeşiyle dün telefonla görüştüğünü belirten Eygi, cenazenin Didim'de defnedilmesini planladıklarını söylediğini de aktardı.

AYNI ZAMANDA ABD VATANDAŞI

Dün WAFA’nın haberine göre, Rafiada hastanesine kaldırılan ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Nablus’taki Rafiada Hastanesi Müdürü Fouad Nafaa konuya ilişkin açıklamasında, aktivist kadının başından yaralandığını ve hastaneye getirildiğinde durumunun kritik olduğunu söylemişti.

AYŞENUR EZGİ EYGİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİNE TEPKİ YAĞIYOR

Eygi'nin Aydın'daki dede evine Türk bayrağı asılırken hain katliama tepkiler de art arda geldi. Hamas'ın açıklamasında, "Bu iğrenç eylem, işgalcilerin Filistin halkıyla dayanışma içinde olanlara karşı işlediği suçların bir parçasıdır. Bu eylemler, sistematik ve süregelen eylemlerdir ve hem işgal güçleri hem de yerleşimciler tarafından işlenmektedir” ifadeleri kullanıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, “İsrail'in Batı Şeria'daki işgal karşıtı sivil bir protestoya karşı yaptığı barbarca müdahaleyi lanetliyor, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Türkiye olarak, İsrail'in neredeyse 1 yıldır devam eden, çoluk çocuk, genç yaşlı demeden 41 bin insanı katlettiği bu işgal ve soykırım politikasının son bulması ve işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ABD'DEN İLK AÇIKLAMA

Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesine ilişkin ABD'nin İsrail Büyükelçisi Jack Lew yaptığı açıklamada, “Bugün Batı Şeria'da bir Amerikan vatandaşı olan Aysenur Eygi'nin trajik ölümünden haberdarız. Ailesine ve sevenlerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz” dedi.

Eygi'nin ölümüne ilişkin daha fazla bilginin toplandığını belirten Lew, “Daha fazla bilgi edindikçe daha fazla şey söyleyeceğiz. Amerikan vatandaşlarının emniyet ve güvenliğinden daha yüksek bir önceliğimiz yoktur” dedi.