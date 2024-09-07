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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 16 kişinin mal varlığına el konuldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 16 kişinin mal varlığına el konuldu
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Terör örgütlerine finansman sağlayan 16 kişinin Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi. Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanırken isimler de tek tek açıklandı.

Terör örgütlerinin finansmanı iddiasıyla 16 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TERÖRE FON SAĞLIYORLAR

Buna göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un "Yabancı devletlerce yapılan talepler" başlıklı 6'ncı maddesine istinaden 16 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.

Fon sağlanması veya toplanması yasak fiiller ve terörizmin finansmanı suçu kapsamına giren fiillerin gerçekleştirildiği hususunda makul sebeplerin bulunması karara gerekçe gösterildi.

İŞTE O 16 İSİM

Karar, söz konusu kişiler hakkında mal varlıklarının dondurulmasını talep eden devletçe 1 yıl içinde soruşturma başlatılmadığı takdirde yürürlükten kaldırılabilecek. Öte yandan Özbekistan, Rusya, Tacikistan ve Suriye uyruklu şahısların isimleri de açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 16 kişinin mal varlığına el konuldu - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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