Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD verileri açıkladı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ilk verileri paylaştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

PANİĞE NEDEN OLDU

Saat 09.02’da meydana gelen depremin derinliği 6,26 kilometre olarak ölçüldü. İlk bilgilere göre bölgede kısa süreli panik yaşandı. Depremle ilgili herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.