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Naci Görür o bölgeyi uyardı: En az 7.4 büyüklüğünde deprem olabilir

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Gündem Haberleri

Deprem Uzmanı ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl-Karlıova-Erzincan arasında en az 7.4 büyüklüğünde depremin olabileceğini dile getirdi. Prof. Dr. Görür ayrıca, "Şuanda Tunceli’de deprem bekliyorum" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin dört bir yanı beşik gibi sallanmaya devam ederken, Deprem Uzmanı ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

“Erzincan ile Bingöl’ün Karlıova ilçesi arasında kalıyor. Deprem üretti üretecek. Çok uzak zamanda değil. Olursa 7’nin üzerinde deprem olur ve aynı zamanda çok yıkıcı olur” diyen Prof. Dr. Görür, şu değerlendirmede bulundu:

Prof. Dr. Naci Görür: "Deprem siyaset üstüdür” - Gazete Rize / Rize Haber / Son Dakika Rize Haberleri

TUNCELİ'DE DEPREM BEKLİUOR

“Şuanda Tunceli’de deprem bekliyorum. Erzincan’ın doğusunda Karlıova var. O aradaki kısım Kuzey Anadolu Fayı’nın en doğu ucudur. Biz ona Yedisu fayı diyoruz.

Erzincan ile Bingöl’ün Karlıova ilçesi arasında kalıyor. Deprem ürettim üretecek. Çok uzak zamanda değil. Olursa 7’nin üzerinde deprem olur ve aynı zamanda çok yıkıcı olur.

Prof. Dr. Naci Görür: Eğer deprem olursa Marmara bölgesi çöker, Türkiye diz çöker - Son Dakika Gündem Haberleri

"SON DEPREM YAPAN FAY GELİYOR"

Orada bina ve nüfus yoğunluğu fazla değil ama yine de benim insanım hayatını kaybeder. Benim bu sözümü Tunceli valisi o bölgenin valileri ciddiye aldı.

Oradaki kaymakamlarla da konuştum. Elimden geldiğince de onları uyardım. Tunceli’de çalışıyorlar. Karlıova’ya bir fayda son deprem yapan fay geliyor. Karlıova-Bingöl-Göynük.

Prof. Dr. Naci Görür: İzmir'in çevresindeki fayların 7 ve üzeri deprem üretebilecek potansiyeli var

"EN AZ 7,4 OLABİLİR"

Karakoçan ve oradan da Elazığ ve Elazığ’dan Malatya’ya oradan Hatay’a gidiyor. Şimdi beklediğimiz diğer deprem korktuğumuz yer, Karlıova ile Bingöl-Göynük arasıdır.

Tam çatalda. 20 Şubat depremleri oraya enerji transfer etmiş olabilir. Deprem nerede olacak diyorsunuz. Bingöl-Karlıova- Erzincan arası en az 7.4 olabilir.

Naci Görür: Marmara Bölgesi'nde deprem olursa Türkiye diz üstü çöker - Evrensel

"EN SON 1866 CİVARINDA OLMUŞ"

Çünkü depremin ürettim periyodu durmuş. Eli kulağında. İkincisi Bingöl-Göynük arasında olma ihtimali fazla.

O da 7’lik bir deprem. En son 1866 civarında olmuş. Bingöl-Göynük fayı, güneybatıya doğru devam ederse, Palu ve Elazığ’a gelir. Malatya’ya doğru geçer gider."

Prof. Dr. Naci Görür: "Deprem siyaset üstüdür” - İhlas Haber Ajansı

Düzenleyen:  - Gündem
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