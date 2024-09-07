Bomba ihbarı yapılmıştı! Erzurum'a acil iniş yapan uçakla ilgili yeni gelişme

Hindistan'dan Almanya'ya giden Air Vistara Havayolları'na ait 234 yolculu uçak dün bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havaalanı'na iniş yaptı. Gece saatlerinde ihbarın asılsız olduğu tespit edilirken, yolcuların öğle saatlerinde Mumbai'den gelmesi beklenen uçakla ülkeden ayrılacakları öğrenildi.

Hindistan-Air Vistara Havayolları'na ait Mumbai-Frankfurt seferini yapan UK27 sefer sayılı yolcu uçağı, yapılan bomba ihbarı nedeniyle dün saat 16.30 sıralarında Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapmıştı.

234 YOLCU VE MÜRETTEBAT GÜVENLİ ALANA ÇEKİLDİ

Uçaktaki 234 yolcu ve 13 mürettebat, yoğun güvenlik önlemleri altında tahliye edilmiş ve güvenli alana yerleştirilmişti. Bomba arama ekipleri uçağın ilk önce içerisinde gerekli arama tarama çalışmalarını yürüttü. Ardından da uçağın bagaj kısmındaki bütün yolculara ait bavullar, bagajlar indirildi. X-ray cihazından hem de arama köpeği marifetiyle arama çalışmaları tamamlandı.

İHBARI PEÇETEYE YAZMIŞ

Erzurum Valisi Çiftçi, uçakta bulunan bir yolculun peçeteye 'uçakta bomba var' diye yazarak ihbarda bulunduğunu aktardı.

BOMBA İHBARI ASILSIZ ÇIKTI

Erzurum’a acil iniş yapan Hindistan uçağındaki bomba ihbarının asılsız çıktığı açıklandı. Çiftçi yaptığı açıklamada, "Saat 23.30 itibariyle bütün arama tarama çalışmalarını sonlandırmış olduk. Yaptığımız çalışmaların neticesinde bomba ihbarının asılsız olduğunu tespit ettik" dedi.

ÖĞLE SAATLERİNDE YENİ UÇAK GELECEK

Vali şöyle devam etti: “Hindistan’ın Mumbai şehrinden yeni bir uçak gelecek. O uçakla yolcular tekrar yollarına devam edecekler. Frankfurt’a devam edecekler.” dedi. Dün gece tüm kontrolleri yapılan Hindistan uçağı daha sonra pistten alınarak havaalanında daha kontrollü bir alana çekildi. Bu arada Erzurum Havalimanı'nde geçici olarak durdurulan uçuşlar da normale döndü.

Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum’a acil iniş yapmak zorunda kalan Hindistan-Air Vistara Havayolları'nın 234 yolcu ve 13 mürettebatının havaalanındaki bekleyişi devam ederken, firma tarafından sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yapıldı. Yapılan açıklamada Erzurum’a acil iniş yapmak zorunda kalan uçakta gerekli tüm kontrollerin yapıldığı belirtilerek, “Müşteriler, mürettebat ve uçak güvenlik kurumları tarafından onaylandı. Mürettebat görev süresi sınırlamasını aştığından, Türkiye'deki Erzurum Havalimanı'na yeni bir mürettebatla alternatif bir uçak gönderiyoruz. Bu uçağın 12.25'te (yerel saatle) oraya varması ve tüm müşterilerle birlikte 14.30'da (yerel saatle) Frankfurt'a hareket etmesi bekleniyor. Bu arada, müşterilere ikramlar ve yemekler sunmak da dahil olmak üzere, müşterilere verilen rahatsızlığı en aza indirmek için her türlü çaba gösteriliyor” denildi.