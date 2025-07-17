Napoli'den flaş Osimhen kararı: Resmen açıklandı

Galatasaray'ın haftalardır peşinde olduğu Victor Osimhen, Napoli'nin kamp kadrosuna alınmadı. 9 numaralı forma ise Lukaku'ya verildi.

Galatasaray'ın transfer listesinde ilk sırada yer alan Victor Osimhen için İtalya'dan dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İtalyan kulübü, sezon öncesi kampı için resmi kadrosunu açıkladı. Dimaro'da başlayacak yaz kampında Osimhen'in ismine yer verilmedi.

Kulüp, "İtalya'nın şampiyonları, üç günlük sağlık ve fizik testlerinin ardından sezon öncesi hazırlıklarına resmen başlıyor" açıklamasını yaparken, yıldız oyuncunun kadro dışında bırakılması dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde yapılan sağlık kontrollerine de katılmayan Osimhen'in, kulübe sağlık raporu gönderdiği öğrenilmişti. Yaşanan bu gelişme sonrası gözler yeniden Galatasaray'a çevrildi.

FORMA NUMARASI DA DEVREDİLDİ

Napoli'nin kamp kadrosunda Romelu Lukaku, McTominay, De Bruyne gibi yeni isimler yer alırken, Osimhen'in 9 numaralı formasının Romelu Lukaku'ya verilmesi dikkat çekti.

Osimhen'in yer almadığı kamp kadrosunda bulunan oyuncular ise şöyle: