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Başakşehir - Fortuna Düsseldorf hazırlık maçı kaç kaç bitti? Maç özeti ve skorlar merak ediliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Başakşehir - Fortuna Düsseldorf hazırlık maçı kaç kaç bitti? Maç özeti ve skorlar merak ediliyor
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 Kulüp Hazırlık Maçları 1.hafta maçları kapsamında Başakşehir FK sahasında Fortuna Düsseldorf'u ağırlıyor. Şu an için arşılaşmanın ilk yarısı devam ederken maç özeti ve skorlar merak konusu oldu.

Yeni sezon hazırlıklarına son sürat devam eden Başakşehir, Almanya temsilcisi Fortuna Düsseldorf ile mücadele ediyor. Maç bugün saat 17:20'de başlarken Başakşehir, genç ve dinamik kadrosuyla dikkat çeliyor.

Peki, Başakşehir -  Fortuna Düsseldorf hazırlık maçı kaç kaç bitti? İşte karşılaşmaya ilişkin tüm ayrıntılar...

Başakşehir - Fortuna Düsseldorf hazırlık maçı kaç kaç bitti? Maç özeti ve skorlar merak ediliyor - 1. Resim

BAŞAKŞEHİR - FORTUNA DÜSSELDORF HAZIRLIK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Başakşehir - Fort. Füsseldorf maçında şu an ilk yarı oynanmaktadır. Karşılaşma 0-0 skorla devam etmektedir.

RAMS Başakşehir-Fortuna Düsseldorf hazırlık maçı 17 Temmuz Perşembe bugün saat 17.20'de başladı. Mücadelenin canlı yayıncısı ise bulunmadığı için skor durumu araştırılıyor.

Başakşehir - Fortuna Düsseldorf hazırlık maçı kaç kaç bitti? Maç özeti ve skorlar merak ediliyor - 2. Resim

BAŞAKŞEHİR - FORTUNA DÜSSELDORF MAÇ ÖZETİ VE SKORLAR

RAMS Başakşehir-Fortuna Düsseldorf hazırlık maçının yayıncısı bulunmadı için maç özeti ve skorlar Başakşehir kulübünün resmi sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden yapılacak duyuruların takip edilmesi öneriliyor.

Başakşehir - Fortuna Düsseldorf hazırlık maçı kaç kaç bitti? Maç özeti ve skorlar merak ediliyor - 3. Resim

RAMS Başakşehir-Fortuna Düsseldorf hazırlık maçının şu an golsüz bir şekilde devam etmektedir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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