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Portimonense - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? Canlı yayın bilgileri netleşti!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Portimonense - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? Canlı yayın bilgileri netleşti!
Fenerbahçe, Portekiz, Hazırlık Maçı, Canlı Yayın, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe, kamp programı kapsamında ilk hazırlık maçında Portimonense ile karşı karşıya geliyor. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezonun temellerini atan Sarı-Lacivertli ekip, Estadio Municipal de Albufeira'da taraftarlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Portimonense - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi izlenecek merak ediliyor.

Fenerbahçe'nin Portekiz temsilcisi Portimonense ile oynayacağı hazırlık karşılaşması için geri sayım başladı. Taraftarlar ise Portimonense - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. Jhon Duran oynayacak mı, Archie Brown ve Tarık Çetin oynayacak mı?

Portimonense - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? Canlı yayın bilgileri netleşti! - 1. Resim

PORTIMONENSE - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Fenerbahçe'nin Portekiz ekibi Portimonense ile oynayacağı sezonun ilk hazırlık maçı şifreli olarak S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma Estadio Municipal de Albufeira Stadyumu'nda oynanacak.

Portimonense - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? Canlı yayın bilgileri netleşti! - 2. Resim

PORTIMONENSE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Portimonense - Fenerbahçe mücadelesi 17 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 22.00’de başlayacak. Fenerbahçe’nin Portekiz kampı kapsamındaki ilk hazırlık karşılaşması için nefesler tutuldu.

Portimonense - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? Canlı yayın bilgileri netleşti! - 3. Resim

JHON DURAN OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe’nin yeni transferi Jhon Duran, Portekiz kampına henüz katıldığı için Portimonense karşısında forma giymeyecek. Kolombiyalı forvet bu akşamki maçta kadroda yer almayacak.

Portimonense - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? Canlı yayın bilgileri netleşti! - 4. Resim

ARCHIE BROWN VE TARIK ÇETİN OYNAYACAK MI?

Yeni transferlerden Archie Brown ve Tarık Çetin’in, teknik direktör Jose Mourinho’nun görev vermesi halinde Portimonense karşısında sahada olması bekleniyor. İki futbolcu da Fenerbahçe formasıyla ilk kez taraftarın karşısına çıkabilir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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