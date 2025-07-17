Fenerbahçe'nin yeni sağ beki Archie Brown çok iddialı! "Kupalar için geldim"

Sarı lacivertlilerin son anda Milan’ın elinden kaptığı İngiliz oyuncu “Başkanımız bana kendimi özel hissettirdi. Buraya şampiyonluklar kazanmaya geldim” dedi.

Fenerbahçe’nin Gent’ten kadrosuna kattığı İngiliz oyuncu Archie Brown, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Brown, transferine dair Başkan Ali Koç hakkında bir itirafta bulundu. Harika bir takıma geldiğini söyleyen Brown “Kendimi evimde gibi hissediyorum. İlk andan itibaren hoş ve sıcak bir şekilde karşılandım. Başkanımız Ali Koç’un anlattığı gibi Fenerbahçe’nin ne kadar büyük bir camia olduğunu da görme fırsatım oldu. Taraftarların tutkusunu da gördüm. Başkanımız Ali Koç, bu sezon çok özel bir ortamın oluşturulduğunu bana hissettirdi. Beni ne kadar istediklerini gördüm ve geldim” diye konuştu.

MOURİNHO ÖZEL BİRİ

Rekabetten keyif alan bir futbolcu olduğunu söyleyen Archie Brown “Baskı olduğunda, sahada en iyisini yapabilen bir oyuncuyum. Seneler geçtikçe kendi performansımı arttırdım ve üç farklı yerde oynadım. Şimdi Fenerbahçe’deyim. Başka takımlardan da bana ilgi vardı, bu sır değil. Jose Mourinho çok nazik ve iletişime açık. Rahatça konuşuyoruz. Kendimi geliştirme konusunda dünyanın en iyi teknik adamlarından biriyle çalışıyorum. Onunla birlikte güzel başarılar elde etmek istiyoruz. Buraya şampiyonluklar kazanmaya, kupalar kaldırmaya geldim. Taraftarımızla birlikte güzel işler yapacağız” sözlerini kullandı.

“Taraftarın desteğine çok fazla ihtiyaç duyacağız” diyen 23 yaşındaki oyuncu “Pozitif bir atmosfere ihtiyacımız var. Sezon içerisinde iniş ve çıkışlarımız olacak. Takım için kanımın son damlasına kadar savaşacağım! Beni çok sıcak karşıladılar. Dua ediyorum, onlarla beraber başarılı bir sezon geçireceğiz” dedi.

SOL BEK KONFORLU

En çok sol bek pozisyonunu sevdiğini ve daha konforlu bulduğunu söyleyen Archie Brown “Farklı görevler verilirse de yaparım ancak kendimi sol bek olarak görüyorum. Ofansa yardım etmekten de hoşlanıyorum’ dedi.