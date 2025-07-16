Fenerbahçe'de Jhon Duran kampa katıldı!

Yeni transfer Jhon Duran, Fenerbahçe’nin Portekiz kampına dahil oldu. Mourinho’nun açıklama yaptığı yönündeki haberler ise kulüp tarafından yalanlandı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran, takımın Portekiz'in Algarve bölgesinde sürdürdüğü yeni sezon kampına katıldı. Özel işleri nedeniyle kafileyle birlikte yola çıkamayan 21 yaşındaki Kolombiyalı forvet, TSİ 17.00 sularında Lizbon'a iniş yaptıktan sonra takımın kamp yaptığı Albufeira'daki otele yerleşti.

FENERBAHÇE'DEN MOURİNHO İDDİASINA SERT YALANLAMA

Öte yandan Jhon Duran'ın kampa geç katılması üzerine Portekiz basınında yer alan ve teknik direktör Jose Mourinho'ya atfedilen sözler, Fenerbahçe cephesi tarafından kesin bir dille yalanlandı.

Fenerbahçe Futbol A Takımı Medya ve İletişim Yöneticisi Alper Yemeniciler, "Teknik Direktörümüz Jose Mourinho’nun yabancı basında futbolcumuz Jhon Duran ile ilgili söylediği iddia edilen sözler bütünü ile yalandır. Hocamızın bu konuda bir açıklaması olmamıştır. Oyuncumuz akşam saatlerinde takımımızın Algarve kampına katılmak üzere Portekiz’e ulaşmıştır." dedi.