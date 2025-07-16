Fenerbahçe'den Leon Bailey bombası! Mourinho ısrar ediyor, pazarlık başladı

Fenerbahçe, Aston Villa'nın yıldızı Leon Bailey için devreye girdi. Mourinho'nun kadrosunda görmek istediği Jamaikalı oyuncu için pazarlıklar sürüyor.

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, gözünü bir kez daha Premier Lig'e çevirdi. Sarı-lacivertliler, Aston Villa forması giyen Jamaikalı yıldız Leon Bailey'yi gündemine aldı.

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun transfer listesinde yer alan 28 yaşındaki oyuncunun hızı, birebirdeki etkinliği ve top tekniği, modern futbola uygun profil olarak öne çıkıyor. Portekizli teknik adam, kanatlara güç katmak için Bailey'i kadrosunda görmek istiyor.

Fenerbahçe yönetimi, bu doğrultuda temaslarını sıklaştırdı. Menajer Muzzi Özcan aracılığıyla Aston Villa'ya teklif ileten sarı-lacivertliler, zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama formülü üzerinde duruyor.

İngiliz ekibi ise 25-30 milyon euro bonservis talep ediyor. Bu rakamı yüksek bulan Fenerbahçe, ödeme planı ve satın alma şartlarıyla ilgili pazarlıklarını sürdürüyor.

Leon Bailey, geçen sezon Aston Villa formasıyla 28 maçta 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.