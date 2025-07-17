HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi Zeki Doruk'un kasasından vasiyetnamesi çıktı! Her şeyini FETÖ elebaşı Gülen'e bırakmış

FETÖ’nün güncel finans yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi Zeki Doruk’un evindeki kasadan mal varlığını FETÖ’ye bıraktığını gösteren vasiyetnamesi ve ‘tılsım’ duası çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün finansal faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye genelinde toplamda 550 şubesi olan HAKMAR marketler zinciri ile TATBAK grubu yönetim kurulu başkanı Zeki Doruk'un da aralarında bulunduğu bazı şüphelilerin, şirketler bünyesinde örgüt üyelerine ve ailelerine finansal destek sağladıkları tespit edilmişti.

ŞİRKETLERE KAYYIM ATANDI

Soruşturma kapsamında 26 kişi gözaltına alınırken HAKMAR Mağazacılık, HAKMAR Gıda ve TATBAK Gıda isimli şirketlere, şirket yönetimi için kayyum ataması kararı verilerek, şirketlerin yönetimi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu yetkililerine devredildi. Şirketler bünyesindeki 895 şubeye kayyım atandı.

HER ŞEYİNİ ÖRGÜTE VE GÜLEN'E BIRAKMIŞ

Doruk'un evinde yapılan aramada, kasasından vasiyetnamesi çıktı. Doruk'un kaleme aldığı vasiyetnamede tüm malvarlığını FETÖ’ye bıraktığı görüldü. Ayrıca HAKMAR ve TATBAK ile diğer bütün şirketlerin zekatlarının terör örgütüne verilmesinin istendiği görülüyor.

GÜLEN'İN TILSIM DUASI DA KASADAN ÇIKTI

FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Zeki Doruk’un evindeki kasadan bir de dua çıktı. Bu duanın örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in kendi el yazısı ile yazdığı ve mahrem yapılanmasında bulunan kişilere özel olarak verdiği ‘tılsım’ duası olduğu anlaşıldı. "Beni Gülen yükseltti, servetim feda olsun" dediği ortaya çıkan Doruk, Gülen’den aldığı "tılsım" duasını vasiyetnamesi ile birlikte evindeki kasada sakladığı ortaya çıktı.