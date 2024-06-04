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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! İşte masadaki konular

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! İşte masadaki konular

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı merak konusu olurken kritik kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kabine sonrasında Erdoğan önemli açıklamalarda bulunarak Kabine Toplantısı kararlarını duyuracak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 16.00'da başladı. Masada kabine üyelerinin son 1 yılda gerçekleştirdiği icraatlar yer alıyor. Öte yandan Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bugünkü kabinede "Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?" merakı da giderilecek. 

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! İşte masadaki konular - 1. Resim

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

Kamuda tasarruf genelgesinin ardından kanun değişikliği gereken düzenlemeler için harekete geçildi. Kamu taşınmaz ve araçlarının satışı için özelleştirme idaresine yetki verilecek. Düzenlemenin hazırlıklarına yönelik ekonomi yönetimi sunum yapacak.

Vergi paketi ve kamu ihale kanununda yapılması planlanan değişikliklerin yanı sıra Öğretmenlik Meslek Kanunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’de devam eden saldırıları da gündemde olacak. 3 aşamalı ateşkes planıyla ilgili değerlendirme yapılacak. Filistin devletini tanıyan ülke sayısını artırmaya dönük diplomatik girişimler istişare edilecek.

BAŞIBOŞ KÖPEK TASARISI ELE ALINACAK

Meclis gündemine alınacak olan başıboş köpek tasarısı da kabinede ele alınacak.

Ayrıntılar geliyor...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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