DEAŞ üyesi saklandığı delikte kıskıvrak yakalandı
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Nevşehir’de DEAŞ Terör Örgütü üyesi Nuriddin El Huseyin, yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Polis ekipleri DEAŞ Terör Örgütü üyesi yabancı uyruklu Nuriddin El Huseyin’in Nevşehir’de ikamet ettiğini belirledi.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şahsın kaldığı eve operasyon düzenledi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Düzenlenen operasyonda DEAŞ Terör Örgütü üyesi olan Nuriddin El Huseyin yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Nuriddin El Huseyin tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar