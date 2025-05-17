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DEAŞ üyesi saklandığı delikte kıskıvrak yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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DEAŞ üyesi saklandığı delikte kıskıvrak yakalandı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Nevşehir’de DEAŞ Terör Örgütü üyesi Nuriddin El Huseyin, yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekipleri DEAŞ Terör Örgütü üyesi yabancı uyruklu Nuriddin El Huseyin’in Nevşehir’de ikamet ettiğini belirledi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şahsın kaldığı eve operasyon düzenledi.

DEAŞ üyesi saklandığı delikte kıskıvrak yakalandı - 1. Resim

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Düzenlenen operasyonda DEAŞ Terör Örgütü üyesi olan Nuriddin El Huseyin yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Nuriddin El Huseyin tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DEAŞ üyesi saklandığı delikte kıskıvrak yakalandı - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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