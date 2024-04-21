Değeri milyonları buluyor! Dünyanın en güçlü böceği Türkiye'de görüldü

Kendi ağırlığının yüzlerce katı fazlasını taşıyan dünyanın en güçlü böceği Yüksekova'da görüldü. Gergedan böceğini ağaç kütüğünün içinde bulan vatandaşlar değerinin 90 bin dolar olduğunu söyledi.

90Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Bataklık köyünde yaşayan Turan Erci isimli vatandaş, ağaç kestiği sırada dünyanın en güçlü böceği unvanına sahip 'gergedan' böceği ile karşılaştı.

Erci olayı "Dün sabah ağaç kestiğimiz esnada ağaç kütüğünün içinde bulduk. Ne böceği olduğunu ilk etapta kestiremedik.

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SICAK İKLİMLERDE YAŞIYOR

Daha sonra böceği internet üzerinden araştırınca bunun Asya kıtasında ormanlık alanlarda ve sıcak iklimlerde yaşayan gergedan böceği olduğunu öğrendik" sözleri ile anlattı.

DEĞERİ 90 BİN DOLAR

Araştırmaları sonucu böceğin değerinin 90 bin dolar olduğunu öğrendiğini belirten Erci, “İnternet verilerine göre 90 bin dolar gibi ciddi bir değeri varmış.

Tabii onu tam olarak bilmiyoruz. Kendi ağırlığının yüzlerce katını taşıyabilen bir böcek türü. Biz böceği tekrar doğal yaşam alanına bıraktık” şeklinde konuştu.