Kastamonu diken üstünde! Bulaşıcı hastalık nedeniyle alarma geçildi
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı belirlendi. Bunun üzerine canlı hayvan pazarı bir kez daha kapatıldı.
Tosya İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimlerde Tosya’da büyükbaş hayvanlarda şap hastalığını tespit etti.
İKİNCİ BİR EMRE KADAR KAPALI KALACAK
Bunun üzerine Tosya İlçe Tarım Müdürlüğü, ikinci bir emre kadar Tosya Canlı Hayvan Pazarının kapatıldığını duyurdu. Alınan kapatma kararının, şap hastalığının yayılmasını engellemek ve hayvan sağlığını korumak amacıyla alındığı ifade edildi.
Öte yandan, Tosya Canlı Hayvan Pazarı, Ocak ayında bir kez daha şap hastalığının tespit edilmesi üzerine kapatılmıştı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı