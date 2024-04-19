Kastamonu diken üstünde! Bulaşıcı hastalık nedeniyle alarma geçildi

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 19 Nisan 2024 11:36 - Güncelleme: 19 Nisan 2024 11:38 - Güncelleme:

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Kastamonu’nun Tosya ilçesinde büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı belirlendi. Bunun üzerine canlı hayvan pazarı bir kez daha kapatıldı.