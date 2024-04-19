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Kastamonu diken üstünde! Bulaşıcı hastalık nedeniyle alarma geçildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kastamonu diken üstünde! Bulaşıcı hastalık nedeniyle alarma geçildi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı belirlendi. Bunun üzerine canlı hayvan pazarı bir kez daha kapatıldı.

Tosya İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimlerde Tosya’da büyükbaş hayvanlarda şap hastalığını tespit etti.

İKİNCİ BİR EMRE KADAR KAPALI KALACAK

Bunun üzerine Tosya İlçe Tarım Müdürlüğü, ikinci bir emre kadar Tosya Canlı Hayvan Pazarının kapatıldığını duyurdu. Alınan kapatma kararının, şap hastalığının yayılmasını engellemek ve hayvan sağlığını korumak amacıyla alındığı ifade edildi.

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Öte yandan, Tosya Canlı Hayvan Pazarı, Ocak ayında bir kez daha şap hastalığının tespit edilmesi üzerine kapatılmıştı.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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