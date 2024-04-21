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Genç çift ölüme böyle gitti: Dehşete düşüren kaza kamerada

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da, Mustafa Yıldız ve Özgül Yıldız çiftinin hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Genç çiftin içerisinde bulunduğu aracın kırmızı ışıkta duran tırın altına girdiği anlar bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Samsun'da, Mustafa Yıldız (29) idaresindeki hafif ticari araç, kırmızı ışıkta bekleyen Salih E. yönetimindeki tıra arkadan çarparak araç dorsesinin altına girdi.

Kazada araç sürücüsü Mustafa Yıldız ve eşi Özgül Yıldız (31) olay yerinde hayatını kaybetti. Yıldız çiftinin Tekkeköy ilçesindeki evlerinden araç takası için Çarşamba ilçesine gittikleri öğrenildi.

Genç çift ölüme böyle gitti: Dehşete düşüren kaza kamerada - 1. Resim

GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE DEFNEDİLDİLER

3 çocuk sahibi Mustafa Yıldız ve Özgül Yıldız, Canik ilçesi Çamalan Mahallesi'ndeki Çamalan Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Genç çift ölüme böyle gitti: Dehşete düşüren kaza kamerada - 2. Resim

DEHŞETE DÜŞÜREN ANLAR KAMERADA

Öte yandan, kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüler kazanın dehşetini gözler önüne serdi.

Genç çift ölüme böyle gitti: Dehşete düşüren kaza kamerada - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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