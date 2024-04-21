Genç çift ölüme böyle gitti: Dehşete düşüren kaza kamerada
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Samsun'da, Mustafa Yıldız ve Özgül Yıldız çiftinin hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Genç çiftin içerisinde bulunduğu aracın kırmızı ışıkta duran tırın altına girdiği anlar bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Samsun'da, Mustafa Yıldız (29) idaresindeki hafif ticari araç, kırmızı ışıkta bekleyen Salih E. yönetimindeki tıra arkadan çarparak araç dorsesinin altına girdi.
Kazada araç sürücüsü Mustafa Yıldız ve eşi Özgül Yıldız (31) olay yerinde hayatını kaybetti. Yıldız çiftinin Tekkeköy ilçesindeki evlerinden araç takası için Çarşamba ilçesine gittikleri öğrenildi.
GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE DEFNEDİLDİLER
3 çocuk sahibi Mustafa Yıldız ve Özgül Yıldız, Canik ilçesi Çamalan Mahallesi'ndeki Çamalan Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.
DEHŞETE DÜŞÜREN ANLAR KAMERADA
Öte yandan, kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüler kazanın dehşetini gözler önüne serdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı