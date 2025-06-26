DEM Partili vekil kürsüde Kürtçe bela okudu! Pervin Buldan, Türkçesini söyleyince Meclis karıştı

DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk, kürsüde yaptığı konuşmasını Kürtçe tamamladı. Çubuk'un sözleri ile ilgili TBMM Başkanvekili Pervin Buldan "Kürtçe Allah belanızı versin dedi" açıklamasını yaptı. Meclis'te tepkilerin yükselmesinin ardından Çubuk sözünü geri aldı.

İklim Kanunu Teklifi, yeniden Meclis gündemine alındı. Teklifin 5. maddesi üzerinde söz alan DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk’un konuşmasının ardından sarf ettiği Kürtçe sözler Genel Kurul’da tepki çekti.

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KÜRTÇE BELA OKUDU

Konuşmasını tamamlayan Çubuk, kürsüden ayrılırken doğa katliamcılarına yönelik Kürtçe "Allah belanızı versin" ifadelerini kullandı. Milletvekillerinin sözleri anlamaması üzerine TBMM Başkanvekili Pervin Buldan sözlerin Türkçesini açıkladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, sözlerin Meclis’e yakışmadığını belirterek Çubuk’tan özür talep etti. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez de Çubuk'un sözleriyle ilgili "Bu çatı altında bela okunmaz. Üstelik anlaşılmayan bir dilde böyle ifadeler kullanılmasını da doğru bulmuyoruz" diye konuştu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise Çömez’in "anlamadığımız bir dil" sözlerine tepki göstererek, "Kürtçe bu ülkenin bir dili. Önemli olan kullanılan dil değil, kullanılan sözün uygunluğudur" ifadelerini kullandı.

SÖZLERİNİ GERİ ALDI

Yaşanan tartışmaların ardından DEM Partili Burcugül Çubuk söz alarak kastının doğa katliamı yapanlara yönelik olduğunu ve kaba bir dil kullanma niyetinin bulunmadığını söyledi. Çubuk, "Sözümüzü geri çekmekle ilgili bir kaygımız yok" dedi. Milletvekilleri arasında yaşanan tartışmaların ardından TBMM Başkanvekili Pervin Buldan birleşime 10 dakika ara verdi. Aranın ardından yeniden söz alan Çubuk, ifadesini geri çektiğini bildirdi.