Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı Kurtulmuş, yeni anayasa konusu ile ilgili konuştu. Kurtulmuş "Anayasa hakkında sözü olan herkesin sözünü dinlemeye hazırız. Makul ve milletin hayrına olabilecek her şeyi dinleriz ancak tek bir sözü dinlemeyiz. 'Bu Meclis'in anayasa yapma yetkisi yoktur' sözünü asla dinlemeyiz." ifadelerini kullandı.

"Sivil Anayasa Yolculuğu Projesi" kapanış töreni TBMM Tören Salonu'nda gerçekleşti. Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, çok sayıda bürokrat ile milletvekili ve sivil toplum kuruluşundan temsilciler katıldı.

"DÜNYADA ÇOK SERT RÜZGARLAR ESECEK"

Törendeki konuşmasının başında dünyada yeni bir dönemin başında olduklarının altını çizen Kurtulmuş, "Önümüzdeki dönem gösteriyor ki dünyada çok sert rüzgarlar esecek. Hatta rüzgarların nereden ve hangi sertlikle eseceğinin dahi belli olmayacağı bir döneme giriyoruz. Bu anlamda ekonomik değişimler, küresel siyasetteki dinamiklerin değişmesi, toplumsal yapı ve teknolojinin güçlü bir değişim sürecine girmesi özellikle bizim gibi dünyadaki bütün değişim rüzgarların en sert şekilde estiği, bütün büyük güçlerin en sert şekilde mücadele ettiği bir coğrafyada yer alan ülkemiz için çok daha dikkatli olunması gereken bir döneme işaret ediyor. Yani bu yeni dönemin şartları içeresinde nerede, hangi gelişmelerin olacağının bilinmediği, sadece savaşlar ve çatışmaların değil köklü toplumsal değişimlerin de nereye evrileceğinin tahmin edilemeyeceği bir dönemde ayaklarımızı çok güçlü bir şekilde basmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

"YENİ ANAYASA İHTİYACI OLDUĞU HİÇ ŞÜPHESİZDİR"

Türkiye'nin en önemli meselelerinden birisinin toplumsal birlik, beraberlik, bütünleşme ve özellikle devlet ile milletin kaynaşması olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Bu konularda çok şükür iyi adımlar atıyoruz ama bunun nihayetinde çok güçlü bir şekilde ilerleyebilmesinin temel unsurlarından birisinin de yeni anayasa ihtiyacı olduğu hiç şüphesizdir. Bu çerçevede yeni anayasayı bir hukuk metni olarak görmek asla doğru değildir. Yeni anayasayı yapmak en iyi hukuk metnini kim hazırladı yarışı değildir." dedi.

"MARİFET BİR HUKUK METNİ HAZIRLAMAK DEĞİLDİR"

"Bu salonda bulunan herhangi 2-3 arkadaşımızı bir odaya koysak akşama kadar gayet güzel bir anayasa hazırlayabilirler." diyen Kurtulmuş, "Marifet bir hukuk metni hazırlamak değildir. Marifet milleti birleştirecek toplumsal anlayışı ortaya koyabilmektir. Bu anlamda yeni, çağın gerekliliklerine uyan, milletin talep ve beklentilerini karşılayan yeni bir toplumsal sözleşmeyi ortaya koyabilmektir. Bunun için zaman doğrudur, birliğimizi ve dirliğimizi koruyarak Türkiye'nin daha güçlü bir şekilde ileriye yürümesini sağlayabilmek için yeni bir anayasa yapmak mümkün olur" şeklinde konuştu.

"TEK BİR SÖZÜ DİNLEMEYİZ"

TBMM'nin yeni anayasayı yapma yetkisinin olmadığı yönündeki tartışmalar hakkında konuşan Kurtulmuş, "Anayasa hakkında sözü olan herkesin sözünü dinlemeye hazırız. Makul ve milletin hayrına olabilecek her şeyi dinleriz ancak tek bir sözü dinlemeyiz. 'Bu Meclis'in anayasa yapma yetkisi yoktur' sözünü asla dinlemeyiz. Bu Meclis, milletin hür iradesi ile oluşmuştur. Meclis nasıl ki yasa yapma yetkisine sahip ise anayasa yapma yetkisine de sahiptir. 'Efendim kurucu Meclis değildir' diyorlar. Allah aşkına kurucu Meclis olması için Meclis koridorlarında tankların mı dolaşması lazım?" ifadelerini kullandı.