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Hayati Yazıcı: Erdoğan'ın 3. defa seçilmesi konusu masaya gelmedi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hayati Yazıcı: Erdoğan&#039;ın 3. defa seçilmesi konusu masaya gelmedi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Yeni bir anayasa yaparak Cumhurbaşkanı’nın mevcut görev süresiyle ilgili düzenlemeyi ortadan kaldırmak gibi bir durum hiçbir zaman bizim toplantılarımızda gündeme gelmedi" dedi.

AKİF BÜLBÜL / ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Türkiye Basın Federasyonunun düzenlediği “Anadolu Sohbetleri” programında gündemi değerlendirdi.

"ALTI KAVAL, ÜSTÜ ŞEŞHANE"

Yazıcı şunları söyledi:

(Anayasa çalışması) Milletin, anayasa yapma hakkını demokratik ilerleyişte kullanmasını arzu ediyoruz. Dükkân malı, borsaya dönüşmüş bir anayasa var elimizde. Altı kaval, üstü şeşhane.

(Erdoğan’ın 3. defa seçimi) Bugün Cumhurbaşkanı’nın yeniden aday olabilmesi, Meclis’in kararına bağlı bugünkü anayasaya göre. Meclis erken seçim kararı alırsa olabiliyor, almıyorsa olamıyor. Yeni bir anayasa yaparak Cumhurbaşkanı’nın mevcut görev süresiyle ilgili düzenlemeyi ortadan kaldırmak gibi bir durum hiçbir zaman bizim toplantılarımızda gündeme gelmedi. Öyle bir şey yok. Muhalefet böyle engel koyuyor. Belli yerlerde bunu siyasi efsane hâline getirenler de olabilir.

(İBB’deki yolsuzluklar) İstanbul Büyükşehir Belediyesinde ve iştiraklerinde önemli ölçüde yolsuzluk olduğu kanısındayım. Ama her gün manşet yapılması, kovuşturmanın gizliliğini dikkate aldığınızda yapılan tartışmaların hukuk devleti normları bakımından sağlıklı olmadığını düşünüyorum.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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