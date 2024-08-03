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DEM'li vekile yumruk atan Karaismailoğlu sessizliğini bozdu: Bazılarına hak ettiği dilden konuşmak gerekiyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Meclis'te yaşanan tartışma sonrası DEM Partili vekile yumruk atan AK Partili Adil Karaismailoğlu, olayla ilgili sessizliğini bozdu. Sabrın bir sınırı olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Maalesef olmaması gereken şeyler. Ama sebebi ve sonucu belli olan bir şey. Bazılarına hak ettiği dilden konuşmak gerekiyor. Keşke olmasaydı" dedi. 

TBMM Genel Kurulu'nda 24 Temmuz günü DEM Partili Mersin Milletvekili Ali Bozan'a çıkan tartışmada yumruk atan eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, olayın ardından ilk kez konuştu.

"KEŞKE OLMASAYDI"

Trabzon’da partisinin düzenlediği Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’na katılan Karaismailoğlu, için bir video hazırlandı. TBMM’de yaşanan olayın görüntülerinin de yer aldığı videonun ardından kürsüde konuşma yapan Karaismailoğlu, “Keşke olmasaydı” dedi.

"BAZILARINA HAK ETTİĞİ DİLDEN KONUŞMAK GEREKİYOR" 

“Sabrın bir sınırı oluyor” diyen Karaismailolu, “Maalesef olmaması gereken şeyler. Ama sebebi ve sonucu belli olan bir şey. Bazılarına hak ettiği dilden konuşmak gerekiyor. Keşke olmasaydı” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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