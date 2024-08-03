DEM'li vekile yumruk atan Karaismailoğlu sessizliğini bozdu: Bazılarına hak ettiği dilden konuşmak gerekiyor

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 3 Ağustos 2024 14:28 - Güncelleme: 3 Ağustos 2024 14:53 - Güncelleme:

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Meclis'te yaşanan tartışma sonrası DEM Partili vekile yumruk atan AK Partili Adil Karaismailoğlu, olayla ilgili sessizliğini bozdu. Sabrın bir sınırı olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Maalesef olmaması gereken şeyler. Ama sebebi ve sonucu belli olan bir şey. Bazılarına hak ettiği dilden konuşmak gerekiyor. Keşke olmasaydı" dedi.