Deniz ulaşımına hava engeli! BUDO duyurdu, işte iptal olan seferler
Marmara Denizi’nde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkiledi. BUDO’dan açıklama geldi. İşte iptal edilen seferler ve saatleri...
Marmara Denizi’nde etkili olması beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) 17 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek 12 seferi iptal edildi. BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle:
- 08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
- 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
- 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
- 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
- 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)
- 11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
- 11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)
- 13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
- 16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
- 16.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
- 19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
- 19.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
Yetkililer, yolcuların güncel sefer bilgileri için BUDO’nun resmi internet sitesini takip etmeleri gerektiğini bildirdi.