Denizin ortasında sıcak saatler: Türk ve Yunan balıkçıları arasında gerginlik çıktı!

Ege Denizi Saros Körfezi açıkları, Semadirek Adası ile Enez arasında, Yunan balıkçı teknelerinin Türk balıkçı teknelerinin üzerine sürmesine Türk balıkçılar sessiz kalmadı.

HIZLA ORGANİZE OLUP YUNAN TEKNELERİNİ GERİ PÜSKÜRTTÜLER

Haberleşme sistemleriyle hızla organize olan Türk gırgır ve trol tekneleri, tacizde bulunan Yunan teknelerini Türk kara sularına kadar takip ederek geri püskürttü.

Yaşanan anlar Türk balıkçılar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kayıt altına alındı.