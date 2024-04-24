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Denizli kayıp kızlarını arıyor: Neşe'den 1,5 ay, Aslı'dan 3 gündür haber yok

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Denizli kayıp kızlarını arıyor: Neşe&#039;den 1,5 ay, Aslı&#039;dan 3 gündür haber yok

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli, Neşe ve Aslı'yı arıyor... Yurtta kalan ve servisten indikten sonra okula girmeyen 14 yaşındaki Neşe'den tam 1,5 aydır haber alınamıyor. Ailesi ile tartıştıktan sonra evden ayrıldığı iddia edilen 15 yaşındaki Aslı ise 3 gündür her yerde aranıyor.

Denizli’de, yetiştirme yurdunda kalan 14 yaşındaki Neşe Nur Kaçamaz, mart ayının ortalarında okula gitmek için bindiği servisten okul önünde indi. Ancak okula girmeyen Neşe Nur, yurda da bir daha geri dönmedi.

Yurt yetkilileri durumu polise ve annesine bildirdi. İhbar üzerine polis genç kız için arama çalışması başlattı.

Anne Zübeyde Kaçmaz, günlerdir kızlarını aramalarına rağmen bir sonuç alamadıklarını, Çınar bölgesinde görüldüğü yönünde bilgi aldıklarını ama bir sonuç alamadıklarını belirtti. Anne, kızlarını görenlerin polise veya 0535 638 63 30 nolu telefonu aramalarını istedi.

ASLI'DAN 3 GÜNDÜR HABER YOK

Yine Denizli'de, ailesi ile tartıştıktan sonra evden çıktığı iddia edilen 15 yaşındaki Aslı Timur, bir daha geri dönmedi. Ailenin tüm aramalarına rağmen bulunamayan Aslı için polise kayıp ihbarında bulunuldu. Polis 3 gündür haber alınmayan kızın bulunması için arama çalışması başlattı.

Aslı'yı görenlerin polise veya 0545 963 65 79 numaralı telefonu aramaları istendi.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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