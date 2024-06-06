Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Denizli’de feci kaza: Yaşlı çifti birbirinden ayırdı

Denizli’de feci kaza: Yaşlı çifti birbirinden ayırdı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Denizli’de feci kaza: Yaşlı çifti birbirinden ayırdı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli'nin Kale ilçesinde elektrikli bisiklet ile otomobil çarpışması sonucu feci bir kaza meydana geldi. Kazada, kocasıyla birlikte ağır yaralanan yaşlı kadın kurtarılamadı.

Korkunç Kaza, Kale ilçesine bağlı Uluçam Mahallesi sanayi bölgesinde meydana geldi. 

OTOMOBİL ELEKTİRİKLİ MOTOSİKLET İLE ÇARPIŞTI

Edinilen bilgiye göre, Kale ilçesine gitmekte olan tütün işçilerini taşıyan otomobil, aynı yönde ilerleyen Ali Çölgeçen idaresindeki elektrikli motosiklet ile çarpıştı. Kazada, Ali Çölgeçen ile eşi Durdu Çölgeçen yaralandı. 

DURDU ÇÖLGEÇEN HASTANEDE VEFAT ETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı kontrollerde Durdu Çölgeçen ile Ali Çölgeçen ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Kale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Durdu Çölgeçen hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ali Çölgeçen'in ise 2 yerinde kırık olduğu, Denizli'ye sevk edildiği ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Diğer araçta bulunan yolucuların kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sıcak havaya aldanmayın! Hava aniden değişecek, yağmur birden gelecekAmbulansa yol vermedi, bir de önünü kesti! Ekipler iki şoföre de ceza kesti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Genç kadının kıyafet isyanı viral oldu: Elbiselerin ya böbrek kısmı açık ya da yırtmacı var - GündemGenç kadının kıyafet isyanı viral olduGündem Gazze! Hakan Fidan: Netanyahu ateşle oynamaya devam ediyor - Gündem"Filistin BM'ye tam üye olacak"Şanlıurfa'da 1 mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı - GündemBir mahalle karantina altına alındı4 gündür kayıp olan Sedef Güler bulundu! Büyükçekmece denizinden çıkarılan ceset meğerse... - GündemHalıya sarılmış ve ayakları bağlanmış halde...5 çocuk babası belediye işçisi feci kazada canından oldu - Gündem5 çocuk babasıydı, feci kazada canından olduAdana'da eski koca dehşeti! İşe giden kadını öldürüp intihar etti - GündemEski karısını öldürüp intihar etti
Sonraki Haber Yükleniyor...