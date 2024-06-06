Denizli’de feci kaza: Yaşlı çifti birbirinden ayırdı

Denizli'nin Kale ilçesinde elektrikli bisiklet ile otomobil çarpışması sonucu feci bir kaza meydana geldi. Kazada, kocasıyla birlikte ağır yaralanan yaşlı kadın kurtarılamadı.

Korkunç Kaza, Kale ilçesine bağlı Uluçam Mahallesi sanayi bölgesinde meydana geldi.

OTOMOBİL ELEKTİRİKLİ MOTOSİKLET İLE ÇARPIŞTI

Edinilen bilgiye göre, Kale ilçesine gitmekte olan tütün işçilerini taşıyan otomobil, aynı yönde ilerleyen Ali Çölgeçen idaresindeki elektrikli motosiklet ile çarpıştı. Kazada, Ali Çölgeçen ile eşi Durdu Çölgeçen yaralandı.

DURDU ÇÖLGEÇEN HASTANEDE VEFAT ETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı kontrollerde Durdu Çölgeçen ile Ali Çölgeçen ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Kale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Durdu Çölgeçen hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ali Çölgeçen'in ise 2 yerinde kırık olduğu, Denizli'ye sevk edildiği ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Diğer araçta bulunan yolucuların kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.