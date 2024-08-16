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Denizli'de otomobil 200 metreden uçtu! 4 kişi hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Denizli&#039;de otomobil 200 metreden uçtu! 4 kişi hayatını kaybetti

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Denizli'de bir otomobilin 200 metrelik uçurumdan yuvarlanması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Araçtaki cansız bedenleri ve enkazı kurtarma çalışmaları devam ederken, ölenlerin kimlikleri henüz tespit edilemedi.

Denizli'nin Çal ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti.

Sakızcılar Mahallesi Darı Deresi mevkisinde, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, virajı alamayarak yaklaşık 200 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Denizli'de otomobil 200 metreden uçtu! Kayalıklarda can pazarı - 1. Resim

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle ekipler otomobile ulaşmakta zorluk çekti. Bunun üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri halatla otomobilin bulunduğu yere ulaştı.

Denizli'de otomobil 200 metreden uçtu! Kayalıklarda can pazarı - 2. Resim

Ekipler, kaza esnasında araçtan savrulan 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler halat ve sedye kullanılarak yukarıya çıkarılacak.

Denizli'de otomobil 200 metreden uçtu! Kayalıklarda can pazarı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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