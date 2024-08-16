Denizli'de otomobil 200 metreden uçtu! 4 kişi hayatını kaybetti

Düzenleyen: Sezer Doğru / Kaynak: Anadolu Ajansı 16 Ağustos 2024 12:52 - Güncelleme: 16 Ağustos 2024 13:04 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Denizli'de bir otomobilin 200 metrelik uçurumdan yuvarlanması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Araçtaki cansız bedenleri ve enkazı kurtarma çalışmaları devam ederken, ölenlerin kimlikleri henüz tespit edilemedi.