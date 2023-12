Deprem bilimci Prof. Dr. Adem Doğangün ‘Kaderleri Maraş’tan farksız’ diyerek uyardı: O bölgelerde her an deprem olabilir!

12 Aralık 2023 15:17 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 15:46

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bursa’da meydana gelen ve İstanbul’un bazı illerinde hissedilen deprem sonrası çoğu kişi binalarını kontrol ettirmeye başladı. Deprem sonrası ‘Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Hangi bölgelerde deprem bekleniyor?’ soruları merak konusu olurken Prof. Dr. Adem Doğangün’den kritik uyarı geldi. ‘Kaderleri Maraş’tan farksız’ diyerek uyardı. O bölgelerde her an deprem olabilir. Hemen binalarınızı kontrol ettirin.

BUÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adem Doğangün, Bursa depreminin ardından bina kontrollerinin arttığını belirtti. Doğangün, sağlamlık testlerinin son derece önemli olduğunun altını çizen Doğangün, vatandaşları inşa konusunda bilinçlenme çağrısında bulundu.

Kahramanmaraş depremleri ile birlikte Türkiye’nin büyük bir risk bölgesi haline geldiğini söyleyen BUÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adem Doğangün, binaların hemen kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

“KADERLERİ MARAŞTAN FARKSIZ”

Gemlik depremi sonrası acilen halkın depreme karşı bilinçlenmesi gerektiğini vurgulayan Doğangün, “Nispeten büyüklüğü yıkıcı bir deprem olmamasına rağmen, bizim üniversitemizde de bütün öğrenciler dışarı çıktı. Herkes panik içinde hareket etti. Hatırlattı deprem, hatırlatıyor. Biz tekrar bir harekete geçer, faaliyet gösterir miyiz? Tabii onu zaman gösterir. Biz akademisyen olarak beklerdik ki, en azından yapılarımızın belli bir kısmı ya yıkılsın ya da güvenli hale getirilsin. Biz ikisinden birini yapmak durumundayız. Yoksa bilmeyerek veya incelemeyerek bundan kurtulamıyoruz ki. ‘Bazı illerimizin kaderi Maraş’tan farksızdır, Antep’ten farksız olabilir’ gibi söyleniyor ama bu icraata pek geçmiyor, maalesef geçemiyor.” dedi.

“O BÖLGELERDE HER AN DEPREM OLABİLİR”

Kahramanmaraş depreminin ardından Türkiye’nin büyük bir risk grubuna girdiğini belirten Doğangün, “Tabii o tektonik hareketler yer bilimcilerin uzmanlık alanına giriyor ama İstanbul, özellikle de hem nüfus hem de ticaret merkezi olması hasebiyle bütün ilgiyi çekiyor. İşte Maraş depremlerinde de gördük. Bütün ilgi daha önceden İstanbul’a veriliyor. Halbuki ülkemizin başka yerlerinde de deprem riski var ve oralarda olabilir. Burada hiç konuşulmayan bir şekilde, hiç konuşuyor muyduk biz Bursa’nın Mudanya’sında böyle bir deprem olacağını. Hiç beklemiyorduk. Hani İstanbul, Marmara’da olacak biz de hissedeceğiz diye düşünürken, tam bizim burnumuzun dibinde oldu, kıyımıza çok yakın AFAD’ın verilerine göre. Olabiliyor çünkü Bursa’dan da fay hattı geçiyor. Yani ülkemizin büyük bir kısmı fay hattı üzerinde. Bazı şeylere de üzülüyorum. ‘Fay hattında ev yapılmaz gidelim’. Nereye gidelim? Türkiye’yi mi bırakalım? Yani Türkiye’mizin birçok bölgesi deprem fay hatlarıyla dolu. Yani biz bunları boşaltamayız ki. İstanbul’u mu terk edeceğiz, Bursa’yı mı terk edeceğiz?

Terk etmeyeceğiz. Faya uygun bir bina yapmaya çalışacağız. Biz Maraş’ta da gördük, Antep’te de gördük, fay okulun içinden geçmiş bina yıkılmamış. Nihayetinde bizim deprem yönetmeliği de ‘Fay hattına direkt şu binayı yapamazsın’ demiyor. Çünkü fayın nereden geçeceği de çok da belli değil. Tamam izi var ama yarın başka bir yere sıçramayacağını kimse garanti edemez. Bunu Maraş depremlerinde de gördük. Hiç beklemediğiniz bir kol kırılabiliyor. O zaman bizim yapmamız gereken şey, işte faya yakın olduğu zaman biz yüzde 20 daha büyük değerler alıyoruz, 15 kilometreye kadar. 25 kilometreye kadar yine azalan bir oranda ama yine de daha büyük değerler alıyoruz. Onlara göre hesaplarımızı yapmak, binalarımızı daha dayanıklı yapmak ve minimuma indirmek durumundayız. Tamam hasarı yüzde 100 sıfırlayamazsınız. Çünkü nihayetinde orada bir imalat var, çok sayıda kişinin çalıştığı. Küçücük bir ihmal veya hata hasara neden olabilir ama bu kadar olmaz yani. Bizi üzen de bu.”

Doğangün, depremin her türlü işareti verdiğini ve bu konuda daha fazla zaman kaybetmememiz gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

“Deprem daha ne söylesin bize? Ben geliyorum, her an gelebilirim, her türlü işareti veriyor ve biz de daha neyi bekliyoruz yani?”