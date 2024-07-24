Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye '154 kişilik liste' tepkisi: Tahmin edemeyeceğiniz kadar ağır konuşurum

İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, dün partisinin grup toplantısında 154 kişilik liste hazırladıklarını açıklayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tepki gösterdi. "Kamuoyunu meşgul eden, benim de içinde bulunduğum 154'ler tartışması var" diyen Dervişoğlu, "Başkalarının havuzuna bir daha dahil etmeyin. Beni kimseyle de karıştırmayın. Tahmin edemeyeceğiniz kadar ağır konuşurum" diye konuştu.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasına, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlayarak başladı.

"BEN, VARLIĞINI TÜRK VARLIĞINA ADAMIŞ BİR MEMLEKET EVLADIYIM"

"Kamuoyunu meşgul eden, benim de içinde bulunduğum 154'ler tartışması var" diyerek değerlendirmelerine devam eden Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki cihanda yan yana gelemeyecek bazı insanları aynı torbaya doldurarak adeta eşitlemiş, bölücü, liberal, Marksist, FETÖ'cü yapıların elemanı diye yaftalamışlar. Bu insafsızlıktır, izansızlıktır, saygısızlıktır, ahde vefasızlıktır. Çok bir şey söylemek istemiyorum. Ayrıntıya girip hiç kimseyi mahcup etmek niyetinde de değilim. İçinde yetiştiğim camiayı üzmek, kırmak istemem ancak sabrın da bir sınırı var. Sözlerimin muhatapları maziyi paylaştığım insanlar değil, eline dava arkadaşlarının kanı bulaşmış alçaklardır.

"TAHMİN EDEMEYECEĞİNİZ KADAR AĞIR KONUŞURUM"

Hayatım boyunca bölücü, liberal, Marksist ve FETÖ'cü diye hiç anılmadım. Bütün ömrümce anıldığım ve gurur duyduğum tek bir sıfat var. Onu da öyle bir ayağa düşürdünüz ki sizin yüzünüzden ve utancımdan kullanamıyorum. Allah, sizi ıslah eylesin. Beni sakın ha sakın ve hangi sebeple olursa olsun, başkalarının havuzuna bir daha dahil etmeyin. Hatıralarıma saygısızlık yaptırmayın. Ayrıca beni kimseyle de karıştırmayın. Tahmin edemeyeceğiniz kadar ağır konuşurum. İsteyen kendine yeni yön çizebilir. Hatta ikbal, istikbal ve iktidar için kendisini satabilir de. Ben, varlığını Türk varlığına adamış bir memleket evladıyım. Doğduğum gibi öleceğim ve bununla övüneceğim. Hayatımın sonuna kadar da 'tek bayrak' değil Türk Bayrağı, 'tek devlet' değil Türk devleti, 'tek millet' değil Türk milleti, 'tek vatan' değil Türk vatanı' diye haykırmaya devam edeceğim."

Dervişoğlu'nun konuşmasının ardından İyi Parti TBMM Grup Toplantısı basına kapalı devam etti.