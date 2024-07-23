Özel'den MHP'ye '154 kişilik liste' tepkisi: O ikisi yazıyor, çiziyor, saldırıyor

MHP lideri Bahçeli'nin 154 ismin yer aldığı dosyaya ilişkin konuşan CHP lideri Özel, MHP'deki 'iki isme' dikkat çekip "O ikisi 154 kişilik bir isim listesi yapmış. Mahkemeye yollamış, geri atmış mahkeme. Şimdi bizimle hesaplaşacakmış. Bunların yazdığı yazıyı alıp okudunuz ya Sayın Bahçeli, bir hesaplaşma olacaksa, biz 154'ümüzle istedikleri gibi hesaplaşsınlar ama siz bir vicdanınızla hesaplaşın yahu" şeklinde konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün sürpriz bir basın toplantısı yapmış, 154 isimlik bir dosyadan bahsetmişti. Bahçeli, aralarında gazeteci ve siyasetçilerin de olduğu isim listesi için "Bu liste, kimin hangi gün hangi saatte hangi programda nasıl konuştuklarının, kimlerle konuştuklarının, MHP’ye hangi hakaretleri yaptıklarının toplamıdır. Bunların toplamı 154 kişidir. Bu dosya elimizdedir günü geldiğinde bu dosya eyleme de geçecektir" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugünkü grup toplantısında MHP liderine cevap verdi. MHP içinde ola isimlerini anmadan iki kişiye dikkat çeken Özel "Bunların yazdığı yazıyı alıp okudunuz ya Sayın Bahçeli, bir hesaplaşma olacaksa, biz 154'ümüzle istedikleri gibi hesaplaşsınlar ama siz bir vicdanınızla hesaplaşın yahu!" dedi.

"İSİM LİSTESİNİ O 2 KİŞİ YAPTI"

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Devlet Bey'e tek bir şey söylemek isterim... O ikisi, hani bütün örgütün yaka silktiği o ikisi... Hani o ikisi olmadan çağırıp sorun birisine, ne diyormuş o ikisi... O ikisi yazıyor, çiziyor, saldırıyor... Ben MHP'nin o ikisini, o ikisinden başka savunan birisi olmamasından, herkesin yaka silktiği o ikisinin partideki pozisyonundan da sizin zorluklarınızdan da farkındayım. Ben nereye gitsem, kiminle konuşsam sorunun nereden kaynaklandığını biliyorlar.

Şimdi o ikisi 154 kişilik bir isim listesi yapmış. Mahkemeye yollamış, geri atmış mahkeme. Şimdi bizimle hesaplaşacakmış. Onlara demiyorum ama bunların yazdığı yazıyı alıp okudunuz ya Sayın Bahçeli, bir hesaplaşma olacaksa, biz 154'ümüzle istedikleri gibi hesaplaşsınlar ama siz bir vicdanınızla hesaplaşın yahu!

Özel'in önceki 'iki isim' tartışmalarına Bahçeli şu cevabı vermişti:

Değil bizim iki ülküdaşımız, tek bir ülküdaşımız bile bunların alayına yetecektir.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bizim iki arkadaşımıza değil, sağında solunda yuvalanan Türk ve Türkiye düşmanlarına, ilişki ve irtibat içinde olduğu vatan ve milliyet muhaliflerine baksa zannederim daha isabetli bir davranış içinde olacaktır.