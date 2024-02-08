Devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı 8 Şubat 2024 09:26 - Güncelleme: 8 Şubat 2024 09:38 - Güncelleme:

Konya, Trafik Kazası, Haber

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Konya'nın Akşehir ilçesinde seyir halindeki otomobil devrildi. Feci kazada biri 6 aylık bebek olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.