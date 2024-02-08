Devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Konya'nın Akşehir ilçesinde seyir halindeki otomobil devrildi. Feci kazada biri 6 aylık bebek olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Konya'da bu sabah Akşehir'den il merkezi yönüne seyir halindeki Mehmet Fırtına yönetimindeki otomobil, D-300 kara yolunun 8. kilometresi Karahüyük Mahallesi yakınlarında kontrolden çıktı.
3 KİŞİ CAN VERDİ
Takla atıp devrilen araçta yolcu olarak bulunan İmran Fırtına (66), Fatma Nur Fırtına (24) ve 6 aylık E.F. olay yerinde hayatını kaybetti.
3 YARALI VAR
Öte yandan kazada 3 kişi de yaralandı. Yaralanan sürücü ile Mehmet Ali Fırtına (60) ve A.E.F. (7) Akşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı