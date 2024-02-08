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    • Devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
    Konya, Trafik Kazası, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Konya'nın Akşehir ilçesinde seyir halindeki otomobil devrildi. Feci kazada biri 6 aylık bebek olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

    Konya'da bu sabah Akşehir'den il merkezi yönüne seyir halindeki Mehmet Fırtına yönetimindeki otomobil, D-300 kara yolunun 8. kilometresi Karahüyük Mahallesi yakınlarında kontrolden çıktı.

    3 KİŞİ CAN VERDİ

    Takla atıp devrilen araçta yolcu olarak bulunan İmran Fırtına (66), Fatma Nur Fırtına (24) ve 6 aylık E.F. olay yerinde hayatını kaybetti.

    Devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

    3 YARALI VAR

    Öte yandan kazada 3 kişi de yaralandı. Yaralanan sürücü ile Mehmet Ali Fırtına (60) ve A.E.F. (7) Akşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    KonyaTrafik Kazası
    Haberler > Gündem > Devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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