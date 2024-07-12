Devrilen patpatın altında kalan 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı

Düzce'de patpat olarak bilinen tarım aracı devrildi. Feci kazada araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde Vural G. idaresindeki "patpat" olarak tabir edilen tarım aracı Bekiroğlu köyü mevkisinde devrildi.

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Aracın devrilmesinin ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçtaki Fadime K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü ile Nuray Ö. ve Ahmet Ö. sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.