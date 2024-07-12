Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Devrilen patpatın altında kalan 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı

Devrilen patpatın altında kalan 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Düzce'de patpat olarak bilinen tarım aracı devrildi. Feci kazada araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde Vural G. idaresindeki "patpat" olarak tabir edilen tarım aracı Bekiroğlu köyü mevkisinde devrildi.

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Aracın devrilmesinin ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçtaki Fadime K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü ile Nuray Ö. ve Ahmet Ö. sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Sıla Doğu tahliye olduktan sonra ilk kez fotoğraf paylaştı! Bitkin hali dikkat çektiKurye Ata Emre Akman cinayeti davasında karar çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kurye Ata Emre Akman cinayeti davasında karar çıktı - GündemKuryeyi 25 yerinden bıçaklayarak öldürmüştüYer: Muğla! Piste çıkan boğaları paraya boğdular - GündemYer: Muğla! Piste çıkan boğaları paraya boğdularBaşıboş köpek düzenlemesi Meclis'te! Gereğini yapmayan belediye başkanlarına hapis cezası geliyor - GündemGereğini yapmayan belediye başkanlarına hapis yaptırımıTatilciler ceset sandı, ekipler harekete geçti! Bakın o cisim ne çıktı - GündemCeset sandılar, ekipler harekete geçti! Bakın ne çıktıİş adamı Bodrum'da yüzerken hayatını kaybetti - Gündemİş adamı Bodrum'da yüzerken hayatını kaybettiAralarında Erdoğan'dan imza alan albay da var! Darbe girişimi davasında yeni gelişme - GündemAralarında Erdoğan'dan imza alan albay da var
Sonraki Haber Yükleniyor...