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Dini nikahlı eşi ile tartışan kişi benzin döküp evi ateşe verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dini nikahlı eşi ile tartışan kişi benzin döküp evi ateşe verdi

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Edirne’nin Keşan ilçesinde dini nikahlı eşi ile tartışan kişi, evdeki benzini oturma odasına dökerek, evi ateşe verdi.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’ndeki Yediyüzevler TOKİ Konutları’nda bulunan 4 katlı bir apartmanın giriş katında dini nikahlı eşi Z.E. ile tartışan A.D tartışmanın büyümesi üzerine evdeki benzin dolu bidonu oturma odasına döküp evi ateşe verdi.

ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Z.E., alevlerin arasından kurtulup kendisini dışarı atarken, A.D. ise alevlerin arasında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. A.D’yi alevlerin arasından çıkaran itfaiye ekipleri, müdahalede bulunduğu yangını kontrol altına alarak, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürdü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Vücudunda 2. derecede yanıkların oluşan A.D. ve dumandan etkilenen Z.E. ambulanslar ile kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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