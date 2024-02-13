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    • Dini nikahlı koca dehşet saçtı! Anne ve oğluna kurşun yağdırdı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Dini nikahlı koca dehşet saçtı! Anne ve oğluna kurşun yağdırdı
    Gaziantep, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Gaziantep'te bir şahıs, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı dini nikahlı karısını ve kadının önceki evliliğinden olan oğlunu tabanca ile öldürdü. Olay sonrası kaçan katil zanlısı, yakalanarak gözaltına alındı.

    Olay, gece geç saatlerde Şahinbey ilçesi Geylani Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cemal Y. (58) isimli şahıs, arazisini üzerine geçirdiği dini nikahlı eşi Gülhan Korkmaz (50) ve kadının önceki eşinden olan oğlu Kasım Akkurt (26) tartıştı.

    TARTIŞMANIN SONU KÖTÜ BİTTİ

    Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası Cemal Y. isimli şahıs, Gülhan Korkmaz ile Kasım Akkurt'a ateş etti. Sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan anne-oğulu ilk müdahalenin ardından ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

    Dini nikahlı koca dehşet saçtı! Anne ve oğluna kurşun yağdırdı

    ANNE-OĞUL KURTARILAMADI

    Anne ile oğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak gece saatlerinde hayatını kaybetti. Öldürülen Gülhan Korkmaz ile oğlu Kasım Akkurt'un cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

    Dini nikahlı koca dehşet saçtı! Anne ve oğluna kurşun yağdırdı

    KAÇAN ZANLI YAKALANDI

    Olay sonrası kaçan katil zanlısı Cemal Y. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Katil zanlısı şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

    Dini nikahlı koca dehşet saçtı! Anne ve oğluna kurşun yağdırdı

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Gaziantep
    Haberler > Gündem > Dini nikahlı koca dehşet saçtı! Anne ve oğluna kurşun yağdırdı
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