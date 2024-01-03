Diplomaside yoğun trafiğe devam, yeni yılın ilk misafirleri Reisi ve Putin olacak

3 Ocak 2024 05:30 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 05:37

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Geçen yılı yoğun bir tempoyla geride bırakan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024’e de aynı hızla girdi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi bu hafta misafir edecek olan Erdoğan, önümüzdeki günlerde de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i ağırlayacak. Reisi’nin ziyareti sırasında Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyinin toplanması planlanıyor. İki liderin, Gazze’ye yönelik saldırıların durdurulması ve esir takası için atılacak adımları masaya yatırması bekleniyor. Ayrıca, İran’dan PKK saldırılarının önlenmesi için gerekli adımları atması istenecek.

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Oynat Putin'in 'Aleykümselam' dediği anlar gündem oldu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kamu Odası üyeleriyle yaptığı toplantıda kendisine "Selamünaleyküm" diyen Moskova müftüsü Albir Kurganov'na "Aleykümselam" diyerek karşılık verdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek Putin’in ziyareti yine dünyanın ilgisini Türkiye’ye yöneltecek. Erdoğan ile Putin, Trakya’da kurulması planlanan gaz merkezini ele alacak. Ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz Tahıl Girişimi ve İsrail’in saldırılarının durdurulması konuları masaya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede kalıcı barış, istikrarın ve refahın tesisinin önemine yönelik beklentileri Putin’e iletecek. İki ülkenin 69 milyar dolar olan ticaret hacminin 100 milyar dolara yükseltilmesi için de formül aranacak.