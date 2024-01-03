Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Diplomaside yoğun trafiğe devam, yeni yılın ilk misafirleri Reisi ve Putin olacak

    İran Cumhurbaşkanı Reisi, bu hafta Ankara’yı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek. Erdoğan, Reisi’nin ziyaretinin hemen ardından Rusya Devlet Başkanı Putin’i ağırlayacak.

    Diplomaside yoğun trafiğe devam, yeni yılın ilk misafirleri Reisi ve Putin olacak
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Geçen yılı yoğun bir tempoyla geride bırakan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024’e de aynı hızla girdi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi bu hafta misafir edecek olan Erdoğan, önümüzdeki günlerde de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i ağırlayacak. Reisi’nin ziyareti sırasında Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyinin toplanması planlanıyor. İki liderin, Gazze’ye yönelik saldırıların durdurulması ve esir takası için atılacak adımları masaya yatırması bekleniyor. Ayrıca, İran’dan PKK saldırılarının önlenmesi için gerekli adımları atması istenecek.

    BU VİDEO DİKKATİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Putin'in 'Aleykümselam' dediği anlar gündem oldu
    Oynat

    Putin'in 'Aleykümselam' dediği anlar gündem oldu

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kamu Odası üyeleriyle yaptığı toplantıda kendisine "Selamünaleyküm" diyen Moskova müftüsü Albir Kurganov'na "Aleykümselam" diyerek karşılık verdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

    Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek Putin’in ziyareti yine dünyanın ilgisini Türkiye’ye yöneltecek. Erdoğan ile Putin, Trakya’da kurulması planlanan gaz merkezini ele alacak. Ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz Tahıl Girişimi ve İsrail’in saldırılarının durdurulması konuları masaya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede kalıcı barış, istikrarın ve refahın tesisinin önemine yönelik beklentileri Putin’e iletecek. İki ülkenin 69 milyar dolar olan ticaret hacminin 100 milyar dolara yükseltilmesi için de formül aranacak. 

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    IranPutinReisi
    Haberler > Gündem > Diplomaside yoğun trafiğe devam, yeni yılın ilk misafirleri Reisi ve Putin olacak
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    İsrail casusları paketlendi! 8 ilde 34 köstebek yakalandı! - Gündemİsrail casusları paketlendi! 8 ilde 34 köstebek yakalandı!CHP ve İYİ Parti 'arkasındayız' dedi, yumruğu savundular! - GündemCHP ve İYİ Parti 'arkasındayız' dedi, yumruğu savundular!Yerel seçimlere 36 parti katılacak, 4 pusula tek zarda atılacak - GündemYerel seçimlere 36 parti katılacak, 4 pusula tek zarda atılacakMeteoroloji saat vererek uyardı - GündemMeteoroloji saat vererek uyardıAtatürk Kültür Merkezi'nde Filistin konseri - GündemAtatürk Kültür Merkezi'nde Filistin konseriBalon balığı yiyen 7 kişi hastanelik oldu! - GündemBalon balığı yiyen 7 kişi hastanelik oldu!Fatih Altaylı şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı - GündemFatih Altaylı şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldıMİT'in "Mossad" ajanlarını yakaladığı operasyonun tüm detayları - GündemMİT'in "Mossad" ajanlarını yakaladığı operasyonun tüm detaylarıİBB 'Gelen mesajı sakın açmayın' diyerek, mezar dolandırıcılarına karşı uyardı - GündemİBB 'Gelen mesajı sakın açmayın' diyerek, mezar dolandırıcılarına karşı uyardıNecip Hablemitoğlu suikastında yeni gelişme - GündemNecip Hablemitoğlu suikastında yeni gelişme
    Sonraki Haber Yükleniyor...