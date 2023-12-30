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    Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni yıl mesajı! Ortak çabaların önemine vurgu yaptı

    Rusya lideri Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yılını tebrik ettiği mesajında, iki ülkenin bölgesel çatışmaların çözümüne katkıda bulunduğu, ortak çabalarla büyük enerji ve altyapı projelerinde birlikte çalıştığı dile getirdi.

    Putin&#039;den Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;a yeni yıl mesajı! Ortak çabaların önemine vurgu yaptı
    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yeni yılını tebrik etti. Putin, paylaştığı mesajda, bölgesel krizlerde ve ekonomik projelerde iki ülkenin ortak çabalarının önemine vurgu yaptı.  

    KREMLİN AÇIKLADI

    Kremlin'den bugün yapılan açıklamada, Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni yıl tebriklerini göndererek, son zamanlarda Rusya ile Türkiye arasında çok yönlü işbirliğinin geliştirilmesi için önemli adımlar atıldığı vurgulandı.

    Mesajda, iki ülkenin bölgesel çatışmaların çözümüne katkıda bulunduğu, ortak çabalarla büyük enerji ve altyapı projelerinde birlikte çalıştığı ifade edildi.

    "İKİLİ SİYASİ DİYALOG VE VERİMLİ İŞBİRLİĞİ DEVAM EDECEK"

    Putin'in mesajında "Gelecek yıl Moskova ve Ankara, Avrasya kıtasında güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi amacıyla dost halkların yararına çeşitli alanlarda ikili siyasi diyalog ve verimli işbirliği kurmaya devam edecek" denildi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    RusyaVladimir PutinCumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan
    Haberler > Dünya > Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni yıl mesajı! Ortak çabaların önemine vurgu yaptı
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