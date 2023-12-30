Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni yıl mesajı! Ortak çabaların önemine vurgu yaptı

30 Aralık 2023 15:32 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 15:34

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yeni yılını tebrik etti. Putin, paylaştığı mesajda, bölgesel krizlerde ve ekonomik projelerde iki ülkenin ortak çabalarının önemine vurgu yaptı.

KREMLİN AÇIKLADI

Kremlin'den bugün yapılan açıklamada, Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni yıl tebriklerini göndererek, son zamanlarda Rusya ile Türkiye arasında çok yönlü işbirliğinin geliştirilmesi için önemli adımlar atıldığı vurgulandı.

Mesajda, iki ülkenin bölgesel çatışmaların çözümüne katkıda bulunduğu, ortak çabalarla büyük enerji ve altyapı projelerinde birlikte çalıştığı ifade edildi.

"İKİLİ SİYASİ DİYALOG VE VERİMLİ İŞBİRLİĞİ DEVAM EDECEK"

Putin'in mesajında "Gelecek yıl Moskova ve Ankara, Avrasya kıtasında güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi amacıyla dost halkların yararına çeşitli alanlarda ikili siyasi diyalog ve verimli işbirliği kurmaya devam edecek" denildi.