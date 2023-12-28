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    Financial Times'tan Erdoğan'a övgü! 'Yatırımcıları şaşkına çevirdi'

    Financial Times, 2023'ün yüksek getiri sunan piyasaları listesine Türkiye'yi de dahil etti. Türkiye ekonomisine ilişkin olumlu yorumlarda bulunan İngiltere merkezli gazete, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Erdoğan ve ekonomi yönetiminin uyguladığı politikaları övdü.

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    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Financial Times, 2023'te yatırımcılarına en yüksek getiri sunan sıradışı pazarları derlediği bir yazı yayımladı. Türkiye'nin ABD doları tahvillerinin 2023'te yükseldiğine dikkat çekilen haberde, yatırımcılara gelişmekte olan piyasalar sabit gelir endeksinde en büyük kazanç oranını sunduğu belirtildi.

    Habere göre, gelişmekte olan piyasalar için önemli bir ölçüt olan JPMorgan EMBI Küresel Çeşitlendirilmiş tahvil endeksinde Türk tahvilleri yüzde 16 getiri sağladı. Kazançlar, daha geniş endekste görülen yüzde 11'lik getiriyi aştı. Endekste ilk 10'da yer alan piyasalar arasındaki en iyi performansı sergiledi. Dolar tahvillerinin yatırımcıya sunduğu yüksek getiri, Türkiye ekonomisinin dalgalandığı bir dönemde gerçekleşmesi dikkat çekti.

    ERDOĞAN VE EKONOMİ YÖNETİMİNE ÖVGÜ

    Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında uygulanan ekonomi politikalarını öven Financial Times, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mayıs ayında yeniden seçildi. Ardından liranın değer kaybetmesine ve Merkez Bankası rezervlerinin erimesine neden olan politikalardan uzaklaşarak birçok ekonomisti ve yatırımcıyı şaşırttı" değerlendirmesinde bulundu.

    Financial Times'tan Erdoğan'a övgü! 'Yatırımcıları şaşkına çevirdi'

    Financial Times, Erdoğan'ın, Merrill Lynch'in eski tahvil stratejistlerinden Mehmet Şimşek'i Maliye Bakanı, eski Goldman Sachs bankacısı Hafize Gaye Erkan'ı da Merkez Bankası Başkanı olarak atamasını da değerlendirdi. Atamaları olumlu karşılayan gazetenin yazısında, "Şimşek ve Erkan, ülkenin döviz rezervlerini yeniden inşa etmek için önlemler aldılar. Yüzde 60'larda seyreden enflasyonu yavaşlatmak amacıyla faiz oranlarını keskin bir şekilde artırdılar" ifadesi yer aldı.

    "YEREL SEÇİM BELİRLEYİCİ OLACAK"

    İleriye dönük görünümünü de belirten gazete, Ortodoks olmayan ekonomi politikalarına dönülebileceğine yönelik endişelerin sürdüğünü öne sürdü. Haberde, "Erdoğan'ın gelecek yıl yapılacak önemli yerel seçimler öncesinde yeni stratejiye sadık kalıp kalmayacağı konusunda endişeler devam ediyor" denildi.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    ErdoğanMehmet ŞimşekHafize Gaye ErkanFinancial TimesTürkiye Ekonomisi
    Haberler > Ekonomi > Financial Times'tan Erdoğan'a övgü! 'Yatırımcıları şaşkına çevirdi'
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