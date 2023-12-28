Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Teröristleri inlerinde imha ediyoruz

28 Aralık 2023 14:32 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 16:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"YÜREKLERE ACI SALMAMAK İÇİN LÜTFEN HEP BİRLİKTE SORUMLU DAVRANALIM"

Kazayla ilgili soruşturma, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından titizlikle yürütülmektedir. Sis, kar, gizli buzlanma, yağmur gibi yol ve sürüş güvenliğini tehdit eden risklerin arttığı kış mevsiminde, sürücülerimizi daha dikkatli olmaya, trafik kurallarına daha fazla riayet etmeye çağırıyorum. Yüreklere acı salmamak için lütfen hep birlikte daha sorumlu davranalım.

'Muhtarlar Toplantı'mızın 53.sünde sizlerle birlikteyiz. 2023 muhtarımızla bir aradayız. Milletin evine hoş geldiniz. Muhtarlarımızı özlemişiz. Gördüğüm kadarıyla muhtarlarımız da bizi özlemiş. En son geçtiğimiz yılın Ekim ayında Ankara'ya gelen muhtarlarımıza, muhtarlar konukevinin açılışını yapmıştık. Tüm bu muhtar hizmet binalarımızın milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

"MUHTARLARLA ARAMIZDA KALPTEN KALBE GİDEN BİR YOL VARDIR"

Muhtarlarla bizim aramızda, Neşet Ertaş'ın ifadesiyle, kalpten kalbe giden bir yol vardır. Bunun için her fırsatta sizlerle buluşmaya çalışıyoruz.

Bilindiği gibi 2015 yılı Şubat ayından bu yana on binlerce muhtarımızla toplantılar yaptık. Niçin muhtarla bu kadar sık buluşuyoruz. Çünkü muhtarlar yönetim sisteminin en geniş ağının temsilcisidir. Hem milletimizin nabzını en iyi şekilde tutacağımızı hem de ülkemizin gerçek fotoğrafını görebileceğimizi biliyoruz. Biz de 2002'den itibaren muhtarlarımızı her alanda destekledik. Muhtarlık bilgi sistemiyle, muhtar ve vatandaş arasında işleyen bir kanal oluşturduk. Muhtarlarımızın maaşlarını yaptıkları işle mütenasip bir seviyeye getirdik.

"İÇİŞLERİ BAKANIMIZA TALİMAT VERİYORUM"

Buradan İçişleri Bakanımıza talimat veriyorum. Muhtarlıklarımızın günümüz şartlarına ve gelecekteki ihtiyaçlara göre yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmaları mutlaka gündeme alalım. Vatandaşlarımızın, muhtarlarımızın, belediye başkanlarımızın, kaymakamlarımızın ve valilerimizin, gerekiyorsa diğer bakanlıklarımızın görüşlerini almak suretiyle çalışmayı süratle tekemmül ettirelim. Yetişirse Meclis tatile girmeden, yetişmezse önümüzdeki yasama yılında inşallah bu meseleyi çözüme kavuşturmayı arzu ediyoruz. Böylece muhtarlıklarımızın da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin dinamik yapısına uygun şekilde milletimize daha iyi, daha kaliteli hizmet vermesini sağlamayı hedefliyoruz. Malum olduğu üzere biz buralara muhtar bile olamaz manşetlerini çiğneyerek geldik

Ne diyor şair? "Bağrım ateş, sinemde kor, kolaylanır sevdamla zor. Soracaksan adama sor, namertlere sorma beni." Bizi namertlere değil, muhtarlarımıza sorun, milletimize sorun, aklını ve vicdanını kiraya vermemiş herkese sorun diyoruz. Size en doğruyu onlar söyleyeceklerdir.

"3 GÜNDE 59 TERÖRİSTİ GÖMDÜK"

Cumhuriyet tarihi boyunca, istiklal ve istiklal mücadelemiz hiç bitmedi. Son 40 yıldır PKK ve siyasi uzantıları ile beraber aynı sinsi planın peşinde koşuyorlar. Bugüne kadar emellerine ulaşamadılar.

Bu coğrafyada yaşamanın bedelini her gün ödedik ve ödüyoruz. Asıl mesele ülke içinde birilerinin hala Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada neye tekabül ettiğinin farkına varamamış ya da farkına varsa bile kabul edememiş olmasıdır. Toprak bütünlüğümüze sahip çıkmak, üniter yapımızı korumak, milli birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmek bizim kırmızı çizgimizdir. 12 şehidimiz oldu değil mi; peki ardından ne oldu 3 gün içinde 59 teröristi gömdük.

"KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Milli bekamızın temelini olan tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkesini gözetmek bizim kırmızı çizgimizdir.

Teröristleri kendi mağaralarında, kendi inlerinde imha ediyoruz. Suriye'de 70 terör hedefi vuruldu. Bu mücadelede zaman zaman şehitlerimiz de oluyor. Geçtiğimiz günlerde iki ayrı çatışmada verdiğimiz 12 şehidimizin acısı yüreğimizi dağlıyor.

Hatırlanacağı üzere 15 Temmuz'un hemen ardından ülkemizin terörle mücadele konseptinin değiştiğini, artık tehditlerle sınırlarımız içinde değil, kaynağında mücadele edeceğimizi tüm dünyaya ilan etmiştik. Güney sınırlarımız boyunca yeni konsepte uygun adımları atmış, teröristlerin başlarını inlerinde ezecek harekatlar başlatmıştık. Türkiye'yi güneyinden kuşatmayı hedefleyen emperyalist oyunu böylece bozmuştuk. Bugün de aynı anlayışla sınırlarımız ötesindeki operasyonlarımızı sürdürüyoruz, teröristlerin vatan topraklarını o necis ayaklarıyla kirletmesine müsaade etmiyoruz.

Daha önce kendi şehirlerimizde, kendi dağlarımızda, kendi karakollarımızda gerçekten içimiz acıtan, kalbimizi sıkıştıran alçak terör eylemlerine maruz kalıyorduk. Şimdi sınır ötesinde teröristleri kendi üslerinde, kendi mağaralarında imha ediyoruz. Bugün sınırlarımız içinde terör bitme noktasına geldiyse bunun en önemli sebebi Irak ve Suriye sahasında yürüttüğümüz operasyonlardır. Elbette bu mücadelede zaman zaman şehitlerimizde oluyor. Geçtiğimiz günlerde 2 ayrı çatışmada verdiğimiz 12 şehidimizin acısı milletçe hepimizin yüreğini dağladı. Bizim inancımızda şehadet en yüce mertebedir. Şehitlik makamı peygamberlere komşuluk makamıdır. Şehitlerimiz en büyük mükafatı rabbimiz katında alacaklardır. Rabbim cümle şehitlerle birlikte 12 kahraman askerimizi de cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin diyorum.

"REZERVLERİMİZ TARİHİN EN YÜKSEK RAKAMINA ULAŞTI"

Merkez Bankası rezervlerimiz tarihinin en yüksek rakamı olan 145 milyar 456 milyon dolara ulaşarak rekor kırmıştır.

"ENFLASYONLA MÜCADELE MESAJI"

Fahiş fiyatlara karşı denetimler yoğunlaştırılacak.