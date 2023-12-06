İsrail'in yasa dışı yerleşim planına Türkiye'den sert tepki

6 Aralık 2023 16:41 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 17:20

Editör: Makbule Dilagah Metecan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları devam ediyor. Hastane, okul ve ibadethaneleri hedef alan İsrail güçleri, Gazze'de sivil katliamını sürdürüyor. İnsani felaketin yanı sıra salgın hastalıklarla da mücadele eden Gazze'de can kaybı sayısı ise 16 bini aştı. İsrail'in kanlı saldırılarına dünyadan tepkiler peş peşe gelirken çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana diplomatik temaslarını sürdüren Türkiye, barışın tesis edilmesi için çalışıyor.

DIŞİŞLERİ'NDEN İSRAİL'E KINAMA

İsrail bir yandan Gazze'de sivil katliamına devam ederken bir yandan da Doğu Kudüs'te yeni yasa dışı yerleşim planına onay verdi. İsrail'in yeni işgal planına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki gecikmedi. Bakanlık, "İsrail'in, Gazze'de saldırılarını sürdürürken, diğer yandan işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimleri genişletmesini şiddetle kınıyoruz" dedi. Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "İsrail’in Doğu Kudüs’te 186 dönümlük bir alan üzerinde yaklaşık 1800 konut inşa edilmesine yönelik planı onaylaması hiçbir şekilde kabul edilemez" denildi.

İSRAİL'İN YAYILMACI ZİHNİYETİ BARIŞA ZARAR VERİYOR

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail makamlarının, bir yandan Gazze’deki sivil halka yönelik barbarca saldırılarını sürdürürken, diğer yandan işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşimleri genişletmesini şiddetle kınıyoruz. İsrail’in Doğu Kudüs’te 186 dönümlük bir alan üzerinde yaklaşık 1.800 konut inşa edilmesine yönelik planı onaylaması hiçbir şekilde kabul edilemez.

İsrail güvenlik güçleri ve yerleşimcilerin Doğu Kudüs dâhil, Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik gerçekleştirdikleri terör ve şiddet eylemleri, İsrail’in Filistin halkını ve devletini yıldırma ve yıpratma stratejisinin somut birer göstergesidir.

İsrail’in yayılmacı zihniyeti, kalıcı barış zeminine ciddi zarar vermekte, uluslararası hukuk ihlallerine yenilerini eklemektedir."

İSRAİL'İN KUDÜS PLANI

İsrailli sivil toplum kuruluşu Ir Amim'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamlarının dün Doğu Kudüs'ün Sur beldesinde 1792 konutun inşası için "Aşağı Kanal" adındaki yerleşim yeri projesini onayladığı ifade edildi. Bunun 2012'deki Givat Hamatos yasa dışı Yahudi yerleşim biriminden bu yana tamamı Doğu Kudüs toprakları üzerinde kurulu ilk yerleşim planı olacağı aktarılan açıklamada, İsrail'in Doğu Kudüs'te yeni yerleşim yeri inşası için Gazze'deki saldırılardan istifade ettiği vurgulandı.

Yeni yerleşim yerinin, Filistin'in Ummu Tuba Mahallesi bitişiğindeki 186 dönüm arazi üzerine 1792 konut inşasını içerdiği kaydedilen açıklamada, projenin hayata geçirilmesi halinde Kudüs'ün politik geleceğine tehlikeli yansımaları olacağına ve Doğu Kudüs'ün güney hattı boyunca İsrail yerleşim birimlerini genişleteceğine işaret edildi.

İsrail, 26 Şubat 2023'te Ürdün'ün Akabe kentinde, 19 Mart 2023'te de Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde Filistin, Ürdün, ABD ve Mısır'ın katılımıyla düzenlenen toplantılarda yerleşim faaliyetlerini bir süreliğine durdurmayı kabul etmişti.