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Dışişleri'nden İsrail'in son katliamına tepki: Bu barbarlığa artık dur denmeli

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dışişleri&#039;nden İsrail&#039;in son katliamına tepki: Bu barbarlığa artık dur denmeli
Dışişleri Bakanlığı, İsrail, Han Yunus, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dışişleri'nden İsrail'in El-Mevasi bölgesindeki saldırılarına ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, "İsrail’in, El-Mevasi’deki Filistinlilere saldırarak onlarca sivili katletmesi, Netanyahu hükümetinin Filistinlileri topyekun yok etme çabasının bir aşamasıdır" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Han Yunus kentinin batısında yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı El-Mevasi bölgesindeki saldırılarının, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin Filistinlileri topyekun yok etme çabasının bir aşaması" olduğunu bildirdi.

"BU BARBARLIĞA ARTIK DUR DENMELİ"

Bakanlıktan İsrail’in Gazze’de sivilleri hedef almaya devam etmesi nedeniyle yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail’in, Han Yunus kentinde 'güvenli bölge' olarak belirlediği El Mevasi’de barınan Filistinlilere saldırarak onlarca sivili katletmesi, Netanyahu hükümetinin Filistinlileri topyekun yok etme çabasının bir aşamasıdır. İsrail’in ateşkes konusunda Hamas’ın olumlu cevabına karşılık vermesi beklenirken bir kez daha kan dökmeyi tercih etmesi, Netanyahu hükümetinin kalıcı ateşkes müzakerelerini engellemeye çalıştığının da delilidir. İsrail’e destek veren ülkelerin, bu barbarlığa artık dur demesi gerekmektedir."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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