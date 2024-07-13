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İsrail siviller için "güvenli bölge" ilan edilen yeri vurdu! 100 ölü, çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail, Gazze Şeridi, Han Yunus, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gazze'de İsrail katliamı sürüyor. Son olarak İsrail’in “güvenli olduğunu” iddia ettiği El-Mevasi bölgesine düzenlenen saldırıda en az 100 kişi öldü, onlarca kişi de yaralandı.

7 Ekim 2023'ten beri İsrail'in katliam yaptığı Gazze'de bugün yine kan döküldü. Bölgede dünyanın gözleri önünde soykırım yapan İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un batısındaki el-Mavasi bölgesini hedef aldı.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Saldırıda art arda füzelerin ateşlendiği öğrenilirken, en az 100 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı belirtildi. 

"GÜVENLİ BÖLGE" İLAN ETMİŞLERDİ

İsrail güçleri, 7 Mayıs'ta Mısır sınırındaki kentte operasyon başlatmasının ardından Refah'taki yerinden edilmiş kişilere Han Yunus'a taşınmaları talimatını verdikten sonra el-Mavasi'yi "güvenli bölge" ilan etmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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