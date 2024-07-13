İsrail siviller için "güvenli bölge" ilan edilen yeri vurdu! 100 ölü, çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı 13 Temmuz 2024 12:06 - Güncelleme: 13 Temmuz 2024 12:57 - Güncelleme:

İsrail, Gazze Şeridi, Han Yunus, Haber

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Gazze'de İsrail katliamı sürüyor. Son olarak İsrail’in “güvenli olduğunu” iddia ettiği El-Mevasi bölgesine düzenlenen saldırıda en az 100 kişi öldü, onlarca kişi de yaralandı.