Dışişleri'nden Pakistan ile Hindistan arasındaki ateşkese yönelik açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan ile Hindistan arasında varılan ateşkes karına ilişkin yaptığı açıklamada "Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes kararı alınmasından memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Hindistan'ın Pakistan'a saldırıları sonrası iki ülke arasında günlerdir süren çatışmalar ABD öncülüğünde yapılan görüşmeler sonrası varılan ateşkes anlaşması ile son buldu.

Dışişleri Bakanlığı, ateşkes anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada "Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes kararı alınmasından memnuniyet duyuyoruz. Tarafları, doğrudan ve sağlıklı bir diyalogun tesisi için ateşkesin sunduğu bu fırsattan azami ölçüde yararlanmaya çağırıyoruz" sözlerine yer verdi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: