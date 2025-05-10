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Dışişleri'nden Pakistan ile Hindistan arasındaki ateşkese yönelik açıklama

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dışişleri&#039;nden Pakistan ile Hindistan arasındaki ateşkese yönelik açıklama
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan ile Hindistan arasında varılan ateşkes karına ilişkin yaptığı açıklamada "Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes kararı alınmasından memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Hindistan'ın Pakistan'a saldırıları sonrası iki ülke arasında günlerdir süren çatışmalar ABD öncülüğünde yapılan görüşmeler sonrası varılan ateşkes anlaşması ile son buldu.

Dışişleri Bakanlığı, ateşkes anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada "Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes kararı alınmasından memnuniyet duyuyoruz. Tarafları, doğrudan ve sağlıklı bir diyalogun tesisi için ateşkesin sunduğu bu fırsattan azami ölçüde yararlanmaya çağırıyoruz" sözlerine yer verdi.

Dışişleri'nden Pakistan ile Hindistan arasındaki ateşkese yönelik açıklama - 1. Resim

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes kararı alınmasından memnuniyet duyuyoruz.

Tarafları, doğrudan ve sağlıklı bir diyalogun tesisi için ateşkesin sunduğu bu fırsattan azami ölçüde yararlanmaya çağırıyoruz.

Güney Asya’da istikrarın sürdürülebilir hale gelmesi bakımından, benzer gerginliklerin önlenmesini sağlayacak diyalog mekanizmalarının, terörle mücadele alanı dahil olmak üzere, kurulması gerektiği aşikardır.

Başta ABD olmak üzere, ateşkesin sağlanmasına katkıda bulunan tüm ülkelere teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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