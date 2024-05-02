Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Diyanet’ten hacı adaylarına vize uyarısı

Diyanet’ten hacı adaylarına vize uyarısı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Diyanet’ten hacı adaylarına vize uyarısı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Diyanet, kurada ismi çıkmayanları arayıp “Biz sizi ticaret ve seyahat vizeleriyle hacca götürürüz” vaadinde bulunanlara itibar edilmemesini istedi. Açıklamada “Bu kişiler anında ülkeden çıkarılıyorlar” denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, vatandaşlardan seyahat vizesi, işçi vizesi veya ticari vizeyle hacca götürme vaadinde bulunanlara itibar etmemelerini istedi.

Bircan, “Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı bu sene hac vizesi haricinde gelenlerin, yakalanmaları hâlinde ülkeden anında deport edileceğini bize iletti” dedi.

Bu sene yaklaşık 2,5 milyon vatandaşın hacca gitmek için kayıtlarını yaptırdığını ve isimlerinin kurada çıkmasını beklediğini belirten Bircan “Bazı dolandırıcılar, vatandaşın hac özlemini istismar ederek seyahat, işçi ve ticari vizelerle Arafat’a çıkarılacağı, hac yaptırılacağı vaadiyle vatandaşlarımızı götürüyorlar. Vatandaşlarımız Arafat’ın alanı sınırlı olduğu için oraya çıkamıyor ve mağduriyet yaşıyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak kuralsız bir şekilde hacca gitmek isteyen ve götürmek isteyenleri adli makamlara ileteceğiz. Vatandaşlarımızın da bu konuda biraz daha hassas olmalarını özellikle rica ediyorum” ifadesini kullandı.

Bircan, Türkiye’nin 85 bin civarında kotası bulunduğu, bu kotanın yüzde 60’ının Diyanet İşleri Başkanlığı, yüzde 40’ının ise başkanlıkla sözleşme imzalayan şirketler vasıtasıyla kullanıldığı bilgisini aktardı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaldırım taşlarını söküp polise saldırdılar! Maskeli eylemciler kameradaTarım Bakanlığı harekete geçti: “Yasaklı zirai kimyasal satıcılarına geçit yok”
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
1 mayıs tahrikçileri! Ortalığı karıştırıp ortadan kayboldular - Gündem1 mayıs tahrikçileri!Kaldırım taşlarını söküp polise saldırdılar! Maskeli eylemciler kamerada - GündemKaldırım taşlarını söken eylemciler kameradaTürkiye'nin dört bir yanında görüldü! İstanbul'da gökyüzünde tedirgin eden garip cisim... - Gündemİstanbul'da gökyüzünde tedirgin eden garip cisim...Kandilli ilk verileri duyurdu: Akdeniz'de deprem - GündemKandilli ilk verileri duyurdu: Akdeniz'de depremİstanbul'da feci kaza! Ok gibi saplandı, gören dehşete düştü - GündemOk gibi saplandı, gören dehşete düştü1 Mayıs'a damga vuran görüntü! CHP'li Belediye Başkanı işçilerle çöp topladı - Gündem1 Mayıs'a damga vuran görüntü!
Sonraki Haber Yükleniyor...