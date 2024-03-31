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Diyarbakır'da oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Diyarbakır&#039;da oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Diyarbakır'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kırsal bölgedeki bazı yerleşim yerlerine seçim görevlileri ve oy pusulalarının bulunduğu torbalar askeri helikopterle götürüldü.

Seçim görevlileri ve oy pusulalarının bulunduğu torbalar, Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığından havalanan askeri helikopterle Kulp ilçe merkezinden alınarak İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasındaki Aygün, Koçkar, Saltuk, Akbulak ve Bayır mahallelerine taşındı.

Diyarbakır'da oy pusulaları askeri helikopterle taşındı - 1. Resim

Görevlilerin, oy kullanma işlemi sonrası yeniden helikopterle alınıp ilçe merkezindeki İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına bırakılacakları öğrenildi.

Diyarbakır'da oy pusulaları askeri helikopterle taşındı - 2. Resim

32 İLDE OY VERME İŞLEMİ ERKEN BAŞLADI

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elâzığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ile Kilis’te oy verme işlemi saat 07.00 itibari ile başladı. Bu illerimizde saat 16.00'da sandıklar kapanacak. Öte yandan diğer şehirlerde oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Diyarbakır'da oy pusulaları askeri helikopterle taşındı - 3. Resim

Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak. Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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